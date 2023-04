Northrop Grumman testuje elektronickou obranu pro stíhačky F-16

Bojiště dnešního světa jsou stále více vystavena nelítostnému elektronickému boji. Týká se to i střetů ve vzduchu, přičemž více ohrožené bývají stroje staršího data výroby. V případě Spojených států jde například o osvědčené, ale dnes již citelně zastaralé stíhací letouny General Dynamics F-16 Fighting Falcon.

Ač je to k neuvěření, tyto stíhačky létají od roku 1974, tedy prakticky padesát let. Přitom jsou stále součástí US Air Force, kde jich mají v aktivní službě, včetně tréninkových strojů, celkem 922. Je to daleko nejpočetnější letoun amerického letectva.

Společnost Northrop Grumman pracuje na tom, aby obstarožní stíhačky F-16 měly větší šance proti moderním elektronickým hrozbám. Používají k tomu systém pro elektronický boj AN/ALQ-257 Integrated Viper Electronic Warfare Suite (IVEWS). Nedávno ho vystavili sériím simulovaných útoků od testovacího systému Laboratory Intelligence Validated Emulator (LIVE).

Když je úspěch zároveň i prokletím

Když se F-16 před 50 lety poprvé vznesly, mnozí o nich pochybovali. Nebylo jasné, jak si povedou v reálných situacích. Dnes je jasné, že jde o jeden z nejúspěšnějších stíhacích letounů Studené války. Postupně se vyvinul jako praktický víceúčelový bojový letoun. Vyrobilo se jich přes 4 600 a pro export se vyrábějí dodnes.

Jak to ale v podobných případech bývá, úspěch letounu byl zároveň i jeho prokletím. Letouny F-16 s konstrukcí ze sedmdesátých let musejí čelit hrozbám 21. století. Vedlo to k nekonečné řadě vylepšování a upgradů, které F-16 potřebují, aby udržely krok s dobou.

Zmíněný systém pro elektronický boj IVEWS je plně digitální. Má otevřený a modulární design, díky němuž si rychle poradí s elektronickými útoky, přicházejícími ze všech směrů a z celého spektra elektromagnetického záření.

Testovací systém LIVE vytváří simulované pulzy radarů protivzdušné obrany a realisticky napodobuje elektronické útoky. Podle vyjádření Northrop Grumman si s tím IVEWS poradil bez větších obtíží. James Conroy z vedení společnosti je přesvědčen, že úspěšné testy za náročných podmínek jsou významným milníkem na cestě k bojovému nasazení IVEWS na palubě letounů F-16.