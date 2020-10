Nošení roušky pod nosem není dobrý nápad. Ohrožujete tím sebe i okolí, jsou přesvědčení vědci

Roušky jsou aktuálním tématem současnosti. Počty lidí nakažených novým koronavirem SARS-CoV-2 exponenciálně rostou a vlády mnoha zemí zavedly povinnost zakrývat si dýchací cesty v interiérech budov (v některých zemích i venku). Mnozí však nosí roušku „na půl žerdi“ – tedy mají zakrytá ústa, ale nikoli nos. Je to zásadní problém? Touto otázkou se zabývali vědci ze Severokarolínské univerzity v Chapel Hill (UNC).

Jejich výzkum označil jako hlavní vstupní bránu koronaviru do organismu nos. Právě zde se koronavirová infekce usazuje před svou cestou do plic. „Proto je nejlepším způsobem, jak chránit sebe a své okolí, nosit roušku zakrývající nos a ústa.“

Bez nosu to nemá smysl

Výsledky studie, publikované v odborném časopise Cell výzkumníky z UNC Gillings School of Global Public Health a UNC School of Medicine, naznačují, že se virus nejprve usazuje uvnitř nosu. Potom ho lidé v některých případech vdechnou do plic, kde může vést k závažnějšímu onemocnění, včetně potenciálně smrtelného zápalu plic.

„Pokud je nos dominantním počátečním místem, z něhož dochází k plicní infekci, pak může být prospěšné používání roušek k ochraně nosu,“ uvádí spoluautor studie profesor medicíny Richard Boucher. Buňky nosu a nosní sliznice jsou náchylnější k infekci, protože receptor ACE2 na povrchu buněk, což je způsob, kterým virus vstupuje do buněk, je tam hojnější než na povrchu buněk dolních dýchacích cest.

Na otázku, kdo by měl nosit roušky, vědci odpovídají stručně a jasně: všichni. Proč? Protože „nosit masku je ta nejlepší věc, kterou můžeme všichni udělat, abychom omezili šíření virů,“ říkají další odborníci na infekční onemocnění, toxikologii a mikrobiologii ze Severokarolínské univerzity.

Proč nosit roušku, ačkoli nemáme příznaky?

Odpověď na otázku z nadpisu dal již 8. června na zasedání výkonného výboru fakulty profesor mikrobiologie a medicíny David Jay Weber. Ten zdůraznil, že někteří lidé jsou presymptomatičtí (přenášejí virus dříve, než mají příznaky), zatímco další jsou asymptomatičtí (přenášejí virus bez jakýchkoli příznaků), aniž by o tom věděli. „Proto musí každý nosit roušku, a to nejen pro svou ochranu, ale také kvůli ochraně lidí v okolí,“ řekl.

Myron Cohen v rámci zasedání výboru uvedl, že v Asii roušky způsobily „neuvěřitelný rozdíl“ při snižování přenosu a ochraně neinfikovaných lidí. Zatímco pro zdravotníky jsou doporučené respirátory FFP2/N95 s více než 95% účinností, široká veřejnost vystačí s rouškami. „Pouhé nošení roušky nebo zakrytí obličeje může chránit vaše okolí před kapénkami, které vytváříte při kašlání, kýchání, zpěvu nebo mluvení.“ tvrdí Phillip Clapp, který je odborným asistentem na pediatrické fakultě.

„Určitě bych řekla, že maska ​​je jedním z nejlepších způsobů, jak chránit sebe i ostatní před infekcí COVIDem-19.“ uvedla mikrobioložka Rachel Noble s tím, že materiál roušek by měl být z pevné tkaniny. Účinnost roušek a obličejových masek dle ní jasně prokázaly laboratorně kontrolované experimenty. „To je důvod, proč lidé v bezpečnostních službách, v čistírnách odpadních vod, v lékařských prostředích a klinických laboratořích nosí roušky po celá desetiletí a mnoho kultur je nosí po celé století nebo déle,“ řekla.

Experti ze Severokarolínské univerzity tedy důrazně doporučují zakrývat si nos a ústa těsně přiléhající rouškou, která umožňuje, aby vzduch procházel nedusivým způsobem, ovšem nikoli ze stran. Důležitá je také jejich pravidelná výměna – nejdéle po jednom dni nošení, ideálně pochopitelně co nejčastěji.