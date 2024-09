Nosní kapky z vody a kuchyňské soli mohou zkrátit dobu trvání běžného nachlazení o dva dny

Výsledky nejnovější studie naznačují, že nosní kapky vyrobené z vody a kuchyňské soli mohou urychlit zotavení z nachlazení. Děti, kterým byly podávány takové kapky, a to i ve formě doma připraveného roztoku, se zbavily příznaků jako je rýma, kýchání nebo ucpaný nos o dva dny dříve než ty, které kapky nepoužívaly.

Onemocnění označované všeobecně jako nachlazení může způsobovat více než 200 různých virů, což značně ztěžuje vývoj univerzálních a účinných léčebných metod. Většina dostupných prostředků na nachlazení proto dokáže především ulevit od příznaků, než aby reálně zkrátila délku onemocnění.

Kapky z vody a kuchyňské soli

Solný roztok, který je jednoduchý na přípravu i použití, může být zajímavou výjimkou. Jíž dříve několik studií naznačilo, že dospělí, kteří používali solné nosní kapky nebo spreje při rýmě, měli mírnější symptomy, rychleji se zotavovali a také méně často šířili infekci dál.

Na tento způsob léčby se zaměřil profesor pediatrické respirační medicíny Steve Cunningham z Univerzity v Edinburghu. Požádal rodiče 150 dětí s příznaky nachlazení, aby svým dětem kapali do každé nosní dírky alespoň čtyřikrát denně tři kapky solného roztoku. Léčba začínala do 48 hodin od prvních příznaků a pokračovala, dokud symptomy neodezněly. Roztok, který rodiče jednoduše namíchali sami doma, obsahoval 2,6 % soli.

Tato koncentrace je vyšší než u běžné mořské vody, ale stále dostatečně bezpečná pro použití. Solné kapky na bázi vody pomáhají čistit nosní sliznici a zmírňují zánět, což umožňuje tělu efektivněji bojovat s infekcí. Výsledek? Dětem se o něco dříve lépe dýchalo a rodiče měli méně probdělých nocí.

Cunningham zdůraznil, že děti mohou prodělat 10 až 12 infekcí horních cest dýchacích ročně, což výrazně ovlivňuje nejen jejich zdraví, ale i zdraví jejich rodiny. Přestože existují léky na zmírnění příznaků, jako je paracetamol a ibuprofen, zatím není k dispozici žádná léčba, která by nachlazení urychlila.

Půlka dětí dostávala kapky, druhá ne

V rámci výzkumu byla zařazena druhá skupina 151 dětí, která dostávala od svých rodičů při nachlazení obvyklou péči. Ta zahrnovala volně prodejné léky a klid na lůžku. Všechny děti byly mladší sedmi let a jejich příznaky sledovali a zaznamenávali rodiče.

Výsledky ukázaly, že děti, které začaly používat solné kapky do 24 hodin od nástupu příznaků, se uzdravily o dva dny dříve než ty, které kapky vůbec nepoužívaly. Navíc ostatní členové domácností těchto dětí byli méně náchylní k nákaze stejnou infekcí.

Naopak u dětí, které začaly kapky používat později, nebyl zjištěn žádný rozdíl oproti těm, které kapky nepoužívaly vůbec – jak z hlediska rychlosti uzdravení, tak z hlediska šíření nachlazení v rodině. U dětí používajících solné kapky se nakazili ostatní členové domácnosti ve 46 %, zatímco u běžné péče se to stalo v 61 %.

Cunningham vysvětlil, že děti, které používaly solné nosní kapky, měly příznaky nachlazení v průměru šest dní, zatímco děti s běžnou péčí trpěly symptomy o dva dny déle, tedy osm dní. Navíc děti používající solné kapky potřebovaly během nemoci méně léků.

Důležité je začít včas

Výsledek podtrhuje klíčový význam včasného zahájení léčby solnými kapkami. Pokud jsou použity včas, tedy v ideálním případě do 24 hodin od prvních příznaků, mohou významně zkrátit dobu nemoci a snížit riziko šíření infekce mezi ostatní členy rodiny.

Cunningham, který výsledky hodlá prezentovat na setkání Evropské respirační společnosti ve Vídni 8. září, vysvětluje, že chlorid obsažený v soli je využíván buňkami v nose a průdušnici k produkci kyseliny chlorné, což je látka, kterou buňky používají k obraně proti virové infekci. Dodáním chloridu se zvýší produkce této kyseliny, což potlačuje množení viru a tím zkracuje trvání infekce a jejích příznaků​.

Profesor Alexander Möeller, který pracuje jako vedoucí Oddělení respirační medicíny v Dětské univerzitní nemocnici v Curychu, uvedl: „Toto je důležitá studie, která je první svého druhu, jež zkoumá vliv solných nosních kapek na děti s nachlazením. I když většina nachlazení obvykle nepřeroste v nic vážného, všichni víme, jak nepříjemné může být, zejména pro malé děti a jejich rodiny.“​

Ne všichni s výsledky souhlasí

William Schaffner z Vanderbiltovy univerzity v Tennessee zůstává k tomuto způsobu léčby skeptický. Kriticky vyjadřuje pochybnosti o tom, zda solné kapky skutečně pomáhají zbavit se virové infekce. Dle jeho slov je potřeba mnohem více důkazů, které by prokázaly, že jde o antivirový efekt, a ne jen o úlevu od příznaků.

Schaffner navrhuje, aby vědci vytvořili kontrolní skupinu dětí, které by dostávaly kapky pouze s obyčejnou vodou nebo roztok s nižší koncentrací soli. To by ukázalo, zda solné kapky skutečně urychlují zotavení tím, že bojují proti virům, nebo jestli jen pomáhají zvlhčit sliznice a tím zmírnit symptomy​.

Pokud vám tedy při rýmě nezabírají běžné léky, možná může stát za to vyzkoušet přirozenější způsob léčby, jako jsou nosní kapky z vody a kuchyňské soli. Tyto kapky nejenže zmírňují nepříjemné příznaky, jako je ucpaný nos a kýchání, ale mohou také urychlit uzdravení.

