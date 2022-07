Nová bakterie žere fosilní paliva. O draze nakoupený benzín se nebojte, ale mohla by pomoct při haváriích

Vědci z Valencie objevili nový druh bakterie, která požírá fosilní paliva. S vašimi draze zaplacenými pohonnými hmotami nic moc neudělá, ale mohla by pomoci s úklidem velkých úniků.

Únik z tankeru nebo rafinérie poznamená životní prostředí na desítky let. Se znečištěním lze bojovat několika metodami, mezi něž patří i takzvaná biosanace, tedy použití plísní nebo bakterií schopných rozkládat oleje a paliva. Vědci tyto organismy hledají právě v místech velkých úniků, ale biologové z Institute of Integrative Biology (I2SysBio) a tým Darwin Bioprospecting Excellence to zkusil jinak.

Obě skupiny pracují ve španělské Valencii, vědci vyšli na parkoviště a odebrali vzorky zpod víček palivových nádrží vlastních vozů. Našli několik druhů bakterií, včetně jednoho dosud neznámého. Zjistili, že je schopný přežít ve vysoce koncentrovaných vzorcích paliva a v průběhu času palivo rozkládá.

Kolegové z Car and Driver vyzpovídali člena týmu Manuela Porcara. Na otázku, jak bakterie palivo rozkládají – jestli ho jedí, odpařují nebo rozdělují na neškodné součásti – Porcar odpověděl: „Používají ho jako zdroj uhlíku, což je sofistikovaným způsobem řečeno, že ho konzumují. Používají ho jako jídlo a rostou (rozmnožují se) pojídáním paliva bez dalšího zdroje uhlíku.“

Výzkumníky napadlo podívat se pod dvířka palivových nádrží, protože jde o prostor, kde se shromažďují bakterie ze všech míst, kterými auto projíždí. A v podstatě jediným zdrojem uhlíku je zde právě fosilní palivo. Porcar předpokládá, že na jiných dílech by mohli nalézt velmi odlišnou skupinu mikroorganismů – i uvnitř motoru by se možná daly nalézt nějaké teplomilné bakterie.

Porcar doplňuje: „Bakterie velmi pravděpodobně nemohou ovlivňovat palivo v nádrži, protože rychlost konzumace paliva je velmi nízká (ve srovnání se spotřebou vozu). Na některých místech ovšem může být bakteriální rozklad paliva problémem, například na čerpacích stanicích v létě, na lodích v přístavu a ve skladovacích nádržích na naftu.“

Vědci se při testech s novým druhem bakterie zaměřili především na naftu, protože benzín se kromě jiného rychleji odpařuje, což práci s ním znesnadňuje. Nicméně bakterie byla objevena na hybridní (tedy benzínové) Toyotě Yaris. Na popisu a zařazení bakterie nyní vědci pracují a Porcar doufá, že kolegy přesvědčí, aby ji s ohledem na místo nálezu nazvali Isoptericola Toyotensis.

