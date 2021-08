Nová emisní norma v praxi. Škoda nebude pokračovat s Fabií Combi, zato vyvine tři nové elektromobily

Redakce Živě.cz má k dispozici dopis, který společnost Škoda Auto rozeslala svým zaměstnancům. Obsahuje několik zajímavých oznámení:

Vedle Enyaqu iV vedení automobilky na koncernové půdě prosadilo další tři čistě elektrické modely.

Rozhodnutí nepokračovat s některými modely se spalovacím motorem. Do budoucna jich bude více, prvním v řadě je Škoda Fabia Combi.

Poprvé v koncernové historii ponese Škoda Auto odpovědnost za vývoj celé platformy MQB-A0 Global, která se uplatní v autech po celém světě. Autoři dopisu to označují za velké ocenění schopností firmy.

Zejména druhé oznámení získalo pozornost mainstreamových českých médií. Přímo v dopise se jako důvod nepokračovat s populárním Combi uvádí extrémně přísná emisní norma EU7, ze které pro automobilky vyplývá zrychlený přechod k elektromobilitě. PR tým automobilky krok vysvětluje následovně:

„Nedávné rozhodnutí Evropské komise týkající se snížení emisí skleníkových plynů v EU o 55 procent do roku 2030 urychluje přechod od vozů se spalovacími motory k elektromobilům. Proto jsme se v rámci naší nové firemní strategie NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030 zavázali k tomu, že do roku 2030 uvedeme na trh minimálně tři další modely s čistě elektrickým pohonem. To však také znamená, že některé modely opustí rychleji naše modelové portfolio. A to zejména kvůli neustále se zpřísňující emisní legislativě v Evropě (Euro 7), jejíž dodržování je spojeno s velmi vysokými vývojovými náklady. V návaznosti na toto rozhodnutí tak například FABIA COMBI nebude mít následníka. Naše závody v České republice budou přesto vytížené. Poptávka po našich vozech byla již předtím vyšší než jsou naše výrobní kapacity. Na urychlený přechod k elektromobilitě navíc reagujeme prostřednictvím vývoje dalších elektromobilů.“

Nová Škoda Fabia v základní krátké verzi právě přichází na trh, prodloužené Combi mělo dorazit v roce 2023, ale dnešním oznámením se plány mění. Rozhodnutí je výsledkem kombinace nové legislativy a ekonomických aspektů.

Ač může Combi působit jako lehká modifikace základního modelu, musí projít vlastním vývojem, řadu certifikací (včetně crashtestů) musí absolvovat jako samostatný model, a to všechno znamená další náklady. Problémy působí i (byť jen mírně) vyšší hmotnost, která vstupuje do výpočtu emisí CO 2 . Jistě by pomohlo, kdyby na stejné prodloužené platformě stavěly i další koncernové vozy – to, co bylo dosud konkurenční výhodou Fabie Combi (šlo o jeden z mála kombíků v daném tržním segmentu), teď paradoxně přispěje k jejímu zániku.

Komentář

Nerad bych, aby tento článek vyzněl jako jednostranný hejt na „další evropský diktát“. Vědci se shodují, že rázné ekologické kroky, ke kterým se Evropa zavázala, mají smysl (horší už je to s jednostrannou podporou elektromobilů). Jako vize vypadají skvěle, ale bylo jasné, že se dříve či později začnou rozpadat do konkrétních kroků, které už tak veselé být nemusí. Nepokračování řady Fabia Combi je jedním z takových kroků.