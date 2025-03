Nová hedvábná stezka obchází Rusko. Čína a Kazachstán otevírají novou železniční trasu do Evropy

Mezinárodní obchod dostal novou železniční tepnu. KTZ Express a China Railway Container Transport (CRCT) spustily novou trasu spojující Čínu s Evropou. Vlaky od nynějška směřují z Čcheng-tu do polské Lodže přes Kazachstán, Turkmenistán, Írán a Turecko. Projekt představuje strategický posun v globální logistice a zkracuje závislost na tradičních trasách, zejména těch vedoucích přes Rusko.

První vlaštovka v podobě kontejnerového vlaku naloženého televizními komponentami už vyrazila z čínského města Čcheng-tu. Podle odhadů by celá cesta měla trvat zhruba 40 dní, což je ve srovnání s námořní dopravou, která běžně trvá 30 až 50 dní v závislosti na trase, poměrně konkurenceschopný čas.

Hlavní bylo vyhnout se Rusku

Tradičně proudil čínský export do Evropy přes Rusko, které je ale po invazi na Ukrajinu považováno za geopoliticky nestabilní. Kvůli konfliktu začalo mnoho firem hledat alternativy, které by jim poskytly stabilnější přístup na evropské trhy. Nové trasy mají nejen logistický, ale i geopolitický význam, který Číně umožní snížit rizika plynoucí ze závislosti na jediné trase.

Trasa mezi Čínou a Evropou

Hlavní výhodou nové trasy je menší riziko neočekávaných politických komplikací a záruka plynulého transportu. Díky stabilitě a předvídatelnosti lze očekávat, že zájem o tuto alternativu poroste nejen mezi čínskými exportéry, ale i mezi dalšími obchodními partnery v Evropě. Nová trasa je součástí širší čínské iniciativy „Pásu a stezky“ (Belt and Road Initiative).

Reakce Ruska na tuto novinku jsou smíšené. Podle odborníků Moskva tento projekt nenese s nadšením, ale nemůže jej otevřeně kritizovat, protože by tím zhoršila vztahy s Pekingem. V současnosti je Čína klíčovým partnerem Ruska, a proto je v Kremlu patrná spíše zdrženlivost než otevřená opozice vůči nové trase.

Chystají se další dva projekty

Čína ovšem nezůstává jen u jedné trasy. Souběžně rozvíjí hned dva další železniční projekty, které mají za cíl propojit Střední Asii s Evropou bez nutnosti tranzitu přes Rusko. Jedním z nich je Transkaspická mezinárodní dopravní trasa (TITR), která povede přes Kazachstán, Kaspické moře, Ázerbájdžán a Gruzii.

Druhý projekt propojuje Kyrgyzstán a Uzbekistán s Kaspickým mořem, odkud mohou náklady pokračovat do Turecka a dále do Evropy. Počítá se i s napojením na železnice Perského zálivu. Celkové investice do těchto projektů se odhadují na 8 miliard dolarů.

Nový železniční koridor Čína-Kazachstán-Turecko-Evropa může být počátkem širší proměny globálního obchodního modelu. Spojení, které umožní větší flexibilitu a nižší geopolitická rizika, přinese nejen ekonomické výhody, ale i zásadní strategické změny v řízení mezinárodní logistiky.