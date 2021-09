Nová kapsle pro podávání léků může nahradit injekce – vstříkne lék přímo do sliznice žaludku

Vědci z Massachusettského technologického institutu vyvinuli nový způsob podávání léků, který by mohl nahradit injekce. Konkrétně má pomoci při léčbě pomocí tzv. monoklonálních protilátek, což jsou B-lymfocyty navržené tak, aby napodobovaly imunitní systém lidského těla.

Tento typ léčby je používán v boji proti různým chorobným stavům, včetně některých typů rakoviny a autoimunitních onemocnění, jako je Crohnova choroba. Jednou z nevýhod léčebné procedury je, že léky musí být do těla aplikovány injekčně. Experti z MIT proto spolupracovali s dalšími vědci na vývoji alternativní metody podávání, která by eliminovala potřebu injekcí.

Léky bez injekce

Výsledkem je zařízení v podobě kapsle, kterou pacient spolkne jako tabletu. Součástí kapsle je malá vysouvací jehla pro vstřikování léku přímo do žaludeční sliznice. Odborný asistent na fakultě strojního inženýrství Giovanni Traverso je přesvědčen, že pokud se pacientům usnadní užívání léků, zvýší se šance, že je budou užívat podle předpisu.

Vědci prokázali, že nové kapsle mohou dodávat monoklonální protilátky a další léky, včetně inzulínu. Fungování kapslí ověřili při testech na zvířatech – konkrétně na prasatech. Zatím bohužel není jasné, kdy a zda vůbec bude nový systém podávání testován na lidech.

Některé léky nelze užívat perorálně, tedy v podobě tablet nebo tobolek, protože by je enzymy v trávicím traktu rozložily dříve, než se dostanou na místo, kde by se měly vstřebat. Kapsle, kterou tým vyvinul, je velká asi jako borůvka a jakmile dojde ke vstříknutí léku, jehla se zatáhne, což umožní bezpečný průchod trávicím traktem.

Kapsle inspirovaná želvou

Tvar se strmou kopulí je inspirován želvou leopardí. Stejně, jako se želva dokáže sama narovnat, pokud se přetočí na záda, je kapsle schopna se zorientovat tak, aby se jehla zapíchla do žaludeční sliznice. Tento tvar byl použit již v předchozích experimentech a tým později přepracoval vnitřek tak, aby bylo možné podávat tekuté léky v množství až čtyř miligramů.

Odborníci navrhli kapsli tak, aby se aktivovala v žaludku a nikoli v další části trávicího traktu. Důvodem je skutečnost, že doba od požití do příchodu do žaludku je u všech lidí víceméně stejná. Sliznice žaludku je také silná a svalnatá, což umožňuje vstřikovat léky a zároveň zmírnit škodlivé vedlejší účinky.

Kapsle je naplněna tekutinou, obsahuje injekční jehlu a píst, který pomáhá vytlačit tekutinu z kapsle. Jehlu i píst drží na místě kulička z pevného cukru. Když se tobolka dostane do žaludku, vlhké prostředí způsobí, že se kulička rozpustí a zatlačí jehlu do žaludeční sliznice, zatímco píst vytlačí tekutinu skrz jehlu. Když je tobolka prázdná, druhý píst vtáhne jehlu zpět do tobolky, aby mohla být bezpečně vyloučena trávicím traktem.