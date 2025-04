Nová letadla od Airbusu se inspirují v ptačí říši. Budou mít pohyblivá křídla, která se složí

Airbus na summitu v Toulouse představil svou vizi budoucnosti komerčního létání. Jde o novou generaci letadel s jednou uličkou, která by se měla dostat do provozu někdy koncem třicátých let. Airbusy slibují výrazné snížení spotřeby paliva a emisí CO 2 až o 20 % ve srovnání se současnými modely.

Klíčovým prvkem nového designu jsou křídla inspirovaná ptáky. Airbus v programu „Wing of Tomorrow“ („Křídlo zítřka“) vyvíjí konstrukci, která je lehčí, delší a efektivnější. Díky tomu křídla generují větší vztlak při menším odporu vzduchu. Jedná se o pokračování konceptu AlbatrosOne, ve kterém jejich pohyblivé části pomáhají reagovat na turbulence podobným způsobem, jako to dělají ptáci.

Křídla, která se po přistání složí

Unikátní technologie umožní úpravu jejich tvaru podle aktuální fáze letu, díky čemuž se výrazně sníží odpor vzduchu i spotřeba paliva. Aby se však takto dlouhá křídla vešla do současných letištních terminálů, budou skládací.

Airbus představuje novou generaci dopravního letadla s křídly inspirovanými ptáky

Airbus už nové křídlo testuje na malých letounech; například na upraveném tryskáči Cessna Citation VII. Cílem je ověřit, že dynamické prvky – třeba „volně plovoucí“ konce křídel ovládané počítačem – skutečně snižují zatížení konstrukce i spotřebu.

Revoluce se chystá i v oblasti motorů. Airbus spolupracuje s firmou CFM na projektu RISE (Revolutionary Innovation for Sustainable Engines). Nová pohonná jednotka nemá na rozdíl od současných turbodmychadlových motorů okolo lopatek kryt. To umožňuje efektivnější proudění vzduchu a snížení spotřeby paliva až o 20 %. Motor bude schopen spalovat 100% udržitelné letecké palivo (SAF).

Motory nebudou jediným zdrojem energie na palubě. Nová letadla totiž budou využívat hybridní pohon. Lithium-iontové nebo solid-state baterie a vysokonapěťové systémy přitom nebudou sloužit jen k pohonu, ale i k napájení klimatizace, osvětlení a dalších prvků. To dále sníží spotřebu paliva.

Nové materiály a automatizace

Airbus nakonec experimentuje ještě s novými materiály. Tradiční plasty vyztužené uhlíkovými vlákny by měly nahradit vyztužené termoplastické kompozity, které jsou lépe recyklovatelné, lehčí, pevnější a jejich výroba je rychlejší i levnější.

Významnou roli v nové koncepci hrají také digitalizace a automatizace. Letadla budoucnosti budou vybavena propojenými a automatizovanými systémy – budou si umět sama aktualizovat software a díky prediktivní údržbě předcházet poruchám.

Nové systémy automatické asistence zvýší bezpečnost letu a pomohou pilotům zvládat složité úkoly s menším rozptýlením. Zdroje také zmiňují využití umělé inteligence pro zpracování dat.

Možná vás napadá otázka, proč Airbus nepřichází rovnou s vodíkovým pohonem. Ačkoli firma nezavrhla svůj ambiciózní projekt vodíkového letadla ZEROe, zjistila, že trh na něj zatím není připravený.

Chybí potřebná infrastruktura pro výrobu a distribuci zeleného vodíku i odpovídající regulace. Airbus srovnává situaci s Concordem – technologickým triumfem, ale komerčním neúspěchem. ZEROe tak zatím zůstává v laboratořích, zatímco Airbus se soustředí sice na moderní, ale zároveň realistická řešení.