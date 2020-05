Nová metoda bezdrátového přenosu elektřiny umožní nabíjení elektromobilů za jízdy

Vědci z kalifornské Stanfordovy univerzity prezentovali nový způsob bezdrátového přenosu elektřiny do několika zařízení najednou. Pokud by se tuto metodu podařilo přenést do praxe, bylo by tímto způsobem možné nabíjet například pohybující se elektromobily, drony či roboty. Stávající bezdrátové nabíječky přitom dokážou doplňovat energii jen tehdy, když je nabíjený objekt v klidu.

Shanhui Fan a Sid Assawaworrarit již v minulosti demonstrovali podobnou technologii, která měla sloužit k bezdrátovému nabíjení objektů pohybujících se v prostoru. Ta však vykazovala vysokou míru neefektivity a byla použitelná pouze v laboratorních podmínkách.

Bez drátů a na dálku

Oba experti jsou přesvědčení, že jejich nový výzkum je významným krokem k praktickému a efektivnímu systému bezdrátového nabíjení. K tomu, aby byl použitelný v běžném životě, však bude nezbytné jeho rozšíření.

První část průlomového objevu přišla před třemi lety, kdy vědci vyvinuli nabíječku, která dokáže přenášet elektřinu, i když se mění vzdálenost k přijímači. Zlepšení rozsahu dovolilo začlenění zesilovače a zpětnovazebního rezistoru, který systému umožnil automaticky měnit provozní frekvenci s ohledem na vzdálenost. Vytvoření funkčního obvodu si vyžádalo roky teoretické práce.

Poměrně zásadní nevýhodou této technologie však bylo, že dokázala přenášet pouze desetinu energie procházející systémem. Proti tomu stávajícím způsobem lze přenášet až 92 % elektrické energie, tedy více než devítinásobek. Zlepšení bylo dosaženo výměnou původního zesilovače za účinnější spínaný zesilovač.

Zmizí pevné nabíječky?

V laboratorních podmínkách se touto cestou podařilo přenášet elektrickou energii o výkonu 10 wattů na vzdálenost 60 až 90 centimetrů. Teoreticky je však možné dosahovat výkonu v řádech desítek či stovek kilowattů na větší vzdálenosti. Poměrně zásadní je skutečnost, že tento přenos elektrické energie by neměl mít negativní vliv na lidské zdraví.

Celý systém by mohl přenášet energii dostatečně rychle na to, aby zvládl pohánět elektromobil jedoucí rychlostí kolem 110 km/h. Podstatnou otázkou pro další výzkum však je, jak rychle budou schopné absorbovat energii baterie v autě.

„Je to významný krok směrem k praktickému efektivnímu systému bezdrátového nabíjení automobilů a robotů, který funguje i když se pohybují vysokou rychlostí,“ řekl Shanhui Fan. „Museli bychom zvýšit výkon, abychom mohli dobíjet jedoucí auto, ale nemyslím si, že je to překážka. Pokud jde o dobíjení robotů, jsme již na dosah praktické použitelnosti.“

Pokud by se tato technologie bezdrátového nabíjení prosadila, mohli bychom se v budoucnosti dočkat dálnic, na kterých budou elektrické vozy za jízdy „tankovat šťávu“ pro další provoz. Jejich majitelé by tak během cest nemuseli trávit dlouhé hodiny u nabíjecí stanice.