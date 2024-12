Nová naděje pro leteckou záhadu desetiletí. Malajsie obnovuje pátrání po zmizelém letu MH370

Více než deset let po jedné z nejzáhadnějších leteckých katastrof v dějinách civilního letectví přichází možná zlomový okamžik. Malajsijská vláda oznámila obnovení pátrání po letu MH370, který beze stopy zmizel v březnu roku 2014 během běžného komerčního letu z Kuala Lumpuru do Pekingu s 239 lidmi (227 pasažérů a 12 členů posádky) na palubě.

Tentokrát se mise ujme americká společnost Ocean Infinity, která se specializuje na podmořský průzkum. Firma uzavřela s Malajsií kontrakt typu „no find, no fee“, což v praxi znamená, že nenajde-li vrak, nezíská žádnou finanční odměnu. V případě úspěchu ji však čeká odměna ve výši sedmdesát milionů dolarů. Pro Ocean Infinity nejde o první pokus – již v roce 2018 prováděla tříměsíční pátrací akci, která však skončila bezvýsledně.

15 000 kilometrů čtverečních

Nová fáze pátrání se zaměří na oblast o rozloze 15 000 kilometrů čtverečních v jižní části Indického oceánu. Volba lokality vychází z aktualizované analýzy dat, kterou poskytl mezinárodní tým expertů a nezávislých badatelů. „Pátrání je naší morální povinností vůči rodinám obětí a jejich právu na pravdu.“ zdůraznil ministr dopravy Anthony Loke.

Zmizení letu Malaysia Airlines MH370 vyvolalo bezprecedentní vlnu spekulací – od teorií o úmyslném činu pilota až po možnost vojenského zásahu. Oficiální vyšetřovací zpráva z roku 2018 naznačila záměrnou manipulaci s letadlem, ale neposkytla jednoznačné závěry ani neurčila viníka.

Více než deset let po zmizení zůstává let MH370 jednou z největších leteckých záhad. Rodiny pasažérů doufají, že tentokrát bude pátrání úspěšnější. „Je to jako nejlepší vánoční dárek,“ uvedla manželka vedoucího letu Patricka Gomese Jacquita Gonzales. Její slova odrážejí smíšené pocity naděje, vděčnosti i zármutku.

Pátrání začne v příštím roce

Podle Jiang Hui, jehož matka byla na palubě zmizelého letu, by Malajsie měla zůstat otevřenější pro zapojení dalších subjektů do pátrání. Více očí a rukou může dle jeho mínění zvýšit šance na úspěch. Jiang navrhuje veřejný systém odměn, který by umožnil zapojení široké veřejnosti a více hráčů.

Finalizace dohody s Ocean Infinity je plánována na začátek příštího roku, s předpokládaným zahájením pátrání mezi lednem a dubnem, což je optimální období pro podmořský průzkum. Ocean Infinity uvádí, že jejich technologie pro podmořský průzkum prošla od posledního pokusu významným vylepšením, což zvyšuje naději na úspěch.

I když je pravděpodobnost nálezu po tolika letech nejistá, rozhodnutí obnovit pátrání je symbolem snahy poskytnout rodinám obětí odpovědi, na které už čekají déle než dekádu. Tento akt ukazuje nejen odhodlání malajsijské vlády pokračovat ve vyšetřování, ale také vysílá jasný signál o důležitosti uzavření této tragické kapitoly letectví.

Pro mnoho pozůstalých zůstává absence vraku a konkrétních důkazů neustálou připomínkou nezodpovězených otázek a nenaplněných nadějí. Nové technologie a lepší analytické metody by mohly přinést průlom, i když šance jsou malé. Jakékoli nalezené stopy by mohly ukončit spekulace, přispět k bezpečnosti v letectví a zabránit podobným tragédiím v budoucnu.

Zdroje: bbc.com, reuters.com, apnews.com.