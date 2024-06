Nová strategie boje proti pytlákům. Vědci implantují radioaktivní izotopy do rohů nosorožců

Vědci implantují radioaktivní izotopy do rohů nosorožců žijících v Jižní Africe. Chtějí tak zabránit tomu, aby se tato krásná a majestátní zvířata stala kořistí pytláků.

Předchozí snahy, zahrnující např. natírání barvou či dokonce napouštění jedem, bohužel selhaly. V 80. letech minulého století se tak ochránci přírody museli uchýlit k odřezávání rohů.

„Za odřezávání rohů motorovou pilou jsme sklidili velkou kritiku. Ale je to nejlepší a nejrychlejší způsob jak rohy odstranit,“ komentovala to Vanessa Duthé z University of Neuchâtel.

Nová metoda učiní roh nepoužitelným. „V podstatě jedovatým pro lidskou spotřebu,“ poznamenal James Larkin z University of the Witwatersrand v Johannesburgu.

Izotopy jsou kromě toho dostatečně silné na to, aby dokázaly aktivovat detektory, které byly globálně instalovány za účelem zabránění jadernému terorismu. Navíc nepředstavují žádná rizika pro zdraví zvířat ani pro místní životní prostředí.

„Mohla by to být věc, která zastaví pytláctví. Je to ten nejlepší nápad, jaký jsem kdy slyšel,“ uzavřel Larkin, který pro začátek chce tento zákrok provést dvaceti nosorožcům.