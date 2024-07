Nová studie využívá údaje ze zařízení Fitbit, odhaluje souvislosti mezi spánkem a nemocemi

O skutečnosti, že spánek má zásadní vliv na zdraví celého organismu, už byly popsány tisíce stránek. Vedoucí klinického oddělení pro zdraví spánku Logan Schneider a profesor medicíny na Vanderbilt University Medical Center Evan Brittain publikovali na blogu Google výsledky studie založené na údajích získaných od uživatelů zařízení Fitbit.

„Všichni víme, že kvalitní spánek je důležitý, ale pokud jde o každodenní změny v délce a kvalitě spánku, většina lidí si možná neuvědomuje, jaký dopad mohou mít na dlouhodobé zdraví.“ uvádějí autoři studie v úvodu článku.

Co ukázalo sledování spánku?

Jednalo se o dosud nejrozsáhlejší studii svého druhu, na které spolupracovali vědci z Vanderbilt University Medical Center, výzkumného programu NIH All of Us a společnosti Google. Předchozí studie přitom spoléhaly zejména na spánkové deníky, monitory pohybu nebo krátkodobé a nákladné studie ve spánkové laboratoři.

V tomto případě bylo do studie zapojeno více než 6700 uživatelů zařízení značky Fitbit, od kterých se v průměru za 4,5 roku nošení podařilo nasbírat údaje za téměř 6,5 milionů nocí. Výzkum se zabýval vztahem mezi spánkem a celým spektrem onemocnění.

Vědci shrnuli nejzásadnější získané poznatky do šesti bodů:

Délka spánku: Každá další hodina spánku byla spojena s výrazně nižší pravděpodobností výskytu onemocnění, jako je obezita a spánková apnoe. Ukázalo se také, že nejen příliš málo, ale i příliš mnoho spánku je spojeno s různými onemocněními.

Fáze spánku: Zdá se, že rovnováha mezi spánkem REM, lehkým a hlubokým spánkem, kterou ukazují údaje Fitbit, hraje klíčovou roli pro zdraví srdce a duševní pohodu.

Neklidný spánek: Zvýšené hodnoty ukazatele neklidu na Fitbitu byly spojeny s vyšší pravděpodobností poruch spánku a hypotyreózy (snížená funkce štítné žlázy při nedostatečné sekreci tyroidálních hormonů).

Nepravidelnost spánku: Nepravidelnost spánku byla spojena s celou řadou problémů týkajících se téměř všech orgánových systémů. Mezi silné souvislosti s nepravidelností spánku patřil vysoký krevní tlak, obezita, psychiatrické poruchy (deprese, úzkost, bipolární porucha) a migréna.

Demografické rozdíly: Studie zjistila významné rozdíly v mediánu délky spánku u různých demografických skupin. Například ženy měly tendenci spát déle než muži a bělošští účastníci spali déle než účastníci černé pleti. To poukazuje na nutnost zohlednit při výzkumu a podpoře zdraví ve spánku individuální faktory a potenciální zdravotní rozdíly.

Životní styl: Studie zjistila, že faktory životního stylu, jako je kouření a konzumace alkoholu, jsou spojeny s rozdíly v délce spánku. To podtrhuje vzájemnou provázanost chování týkajícího se zdraví a důležitost řešení více faktorů životního stylu pro zlepšení spánku a celkové pohody.

Levné zařízení v rukách vědy

Studie také nabídla mimořádně zajímavý pohled na to, kdy většina lidí spí. Účastníci obvykle usínali kolem 23:10 a naspali v průměru přibližně 6,7 hodiny. Našlo se i poměrně dost jedinců, kteří měli tendenci si odpoledne zdřímnout, a to nejčastěji kolem půl třetí.

Cílem této studie sice není naznačit, že údaje o spánku ze zařízení Fitbit lze srovnávat se zjištěními získanými pomocí klinických nástrojů. Některé z těchto poznatků ale mohou vědcům ukázat výhody používání relativně levných monitorů spánku a nositelných zařízení pro studium toho, jak změny spánkového režimu v průběhu času ovlivňují zdravotní stav populace ve velkém měřítku.

Výsledky vědeckého bádání byly publikovány 19. července v renomovaném odborném časopise Nature Medicine. Toto periodikum se zaměřuje na publikaci významných vědeckých objevů v oblasti medicíny a biomedicínských věd. Přísné recenzní řízení zajišťuje, že publikované články jsou důkladně prověřeny a představují významné příspěvky k vědeckému poznání.