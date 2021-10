Nová technologie by mohla přeměnit marsovský vzduch na raketové palivo

Vědci tvrdí, že vyvinuli postup, který může z marsovského vzduchu udělat raketové palivo. A je údajně tak účinný, že by kosmické lodě budoucnosti nemusely přepravovat žádné pohonné látky potřebné pro pozdější návrat na Zemi.

Reaktor spoléhající na nové chemické katalyzátory dokáže účinně přeměňovat oxid uhličitý na metan a ethen, čímž v podstatě transformuje skleníkový plyn na užitečný stavební blok (nejen) výše zmíněných raketových paliv.

"Je to jako čerpací stanice na Marsu. Tímto reaktorem můžete snadno pumpovat oxid uhličitý a vyrábět metan pro raketu,“ uvedl v tiskové zprávě hlavní badatel Jingjie Wu z University of Cincinnati.

Baterie pro energii z obnovitelných zdrojů?

Pokud by na Mars skutečně stačilo vézt jen polovinu paliva, drasticky by to snížilo hmotnost kosmické lodi a celá mise by tak byla levnější i efektivnější.

Dotyčnou technologii lze nicméně využít rovněž na naší planetě – konkrétně za účelem odstraňování oxidu uhličitého z atmosféry. Wu tvrdí, že by dokonce mohla sloužit i coby jakási chemické baterie pro energii z obnovitelných zdrojů.

„Právě teď máme přebytečnou zelenou energii, kterou prostě vyhodíme,“ konstatoval Wu. „Tuto přebytečnou energii z obnovitelných zdrojů můžeme uložit do chemikálií.“

Titulní foto: Kevin Gill from Nashua, NH, United States, CC BY-SA 2.0