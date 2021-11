Továrna v Kalifornii dokáže vyrobit přes 180 tun laboratorně vypěstovaného masa ročně

Zájem o maso vypěstované v laboratoři neustále roste. V kalifornské Bay Area proto nedávno otevřeli továrnu, která je teoreticky schopna vyprodukovat přes 180 tun této potraviny ročně (zatím jde pouze o 22 tun ročně).

Dotyčná továrna se podle deníku San Francisco Chronicle rozkládá na ploše zhruba 5000 metrů čtverečních a jejím provozovatelem je společnost Upside Foods.

Food and Drugs Administration a Ministerstvo zemědělství ještě musí schválit prodej tohoto masa v USA – nicméně generální ředitelka výše jmenované firmy Amy Chen je optimistka.

„Není to sen. Není to sci-fi. Je to realita dneška,“ konstatovala Chen v rozhovoru pro San Francisco Chronicle.

Jakmile Upside Foods dostane od regulačních orgánů zelenou, nic už nebude bránit tomu, aby umělé maso zamířilo na pulty obchodů. Zákazníky by mělo stát přibližně tolik, jako „kuře vyšší kategorie.“