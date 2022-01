Nová varianta koronaviru SARS-CoV-2 odhalená ve Francii má ještě více mutací než omikron

Zatímco svět čelí prudce rostoucí vlně nakažených koronavirem SARS-CoV-2 B.1.1.529, označovaným jako omikron, v jižní Francii odhalili novou variantu. Ta aktuálně nemá žádné jméno – pouze označení B.1.640.2. Zatím nevíme, jak je nebezpečná, a dokonce ani to, odkud pochází.

První případy nově identifikované varianty byly zjištěny odborníky z infekčního centra IHU Méditerranée v Marseille – proto je někdy označována jako „varianta IHU“. Celkem 13 pacientů z obce Forcalquier v jihofrancouzském regionu Alpes-de-Haute-Provence bylo pozitivně testováno na covid-19 s následným potvrzením této mutace.

Co víme o nové variantě?

Předpokládá se, že prvním případem byl očkovaný muž, který se vrátil na jih Francie z Kamerunu. V následujících dnech po příjezdu se u něj projevily příznaky onemocnění covid-19, test pak prokázal, že se nakazil variantou B.1.640.2. Tento člověk pak údajně nakazil dalších dvanáct lidí. Ve čtvrtek 6. ledna ohlásila první případ nákazy touto mutací laboratoř fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Varianta B.1.640.2 má dle preprintové studie, která dosud nebyla recenzována, celkem 46 mutací v „atypické kombinaci“. Pro srovnání: omikron, který v následujících dnech převezme otěže po dosud dominující deltě, má 26 unikátních mutací, zatímco delta jich měla jen 10.

V nové variantě koronaviru se nacházejí dvě již známé mutace spike proteinu N501Y a E484K. Mutace N501Y byla zjištěna již u varianty alfa a způsobuje, že se patogen silněji váže na lidské buňky, a tím se snadněji šíří v těle. E484K je jednou z takzvaných únikových mutací, která se nachází přímo v hrotu, a pravděpodobně snižuje účinnost vakcín proti covidu-19.

Epidemiologové a virologové na celém světě se obávají především změn ve spike proteinu, protože hraje významnou roli v tom, jak tělo virus detekuje a reaguje na něj. Lidský imunitní systém pracuje tak, aby rozpoznával a bránil se určitým spike proteinům. Pokud jsou aminokyseliny v bílkovině změněny nebo odstraněny, je pro organismus mnohem obtížnější se proti viru bránit a bojovat s ním.

Ostře sledovaná varianta

Co však tyto mutace znamenají a zda je nová varianta koronaviru B.1.640.2 skutečně nakažlivější než původní virus SARS-CoV-2, nelze zatím s jistotou říci. V tuto chvíli nemají vědci dostatek údajů a kvůli malému počtu případů nelze činit jakékoli závěry.

Na rozdíl od delty a omikronu, které Světová zdravotnická organizace (WHO) rychle označila za „varianty vzbuzující obavy“, to, co víme o mutaci B.1.640.2, zatím nestačí k tomu, aby to ve vědecké komunitě vyvolalo vážnější starosti. 22. listopadu proto byla označena pouze jako „sledovaná varianta“ s tím, že se šíří mnohem pomaleji než omikron a nepředstavuje důvod k většímu znepokojení.

Aby byla nová mutace zařazena na seznam znepokojivých variant, musí existovat statistické důkazy ukazující, že je nějakým způsobem přenosnější než předchozí mutace, že pravděpodobně způsobuje závažnější reakce u nakažených osob nebo že je schopna uniknout stávajícím ochranným opatřením, jako jsou například mRNA vakcíny, které se podávají po celém světě.

Odborníci jsou v klidu

Vedoucí Institutu pro virologii při Univerzitní nemocnici v Düsseldorfu Jörg Timm se domnívá, že nová varianta není extrémně nebezpečná. „Varianta byla poprvé popsána nedávno a v oblastech, kde se provádí velký počet sekvenací, se zatím výrazněji neprojevila,“ řekl a dodal, že „Zatím se příliš nerozšířila.“

To je výrazný rozdíl oproti variantě omikron, u které vědci od začátku deklarovali, že se bude šířit velmi rychle. „Nikdo neočekává, že by varianta B.1.640 způsobila skutečně významné problémy,“ konstatoval Timm. „Samozřejmě k tomu budete muset přidat malý otazník, ale takový je můj současný pohled na věc.“

O původu nové varianty v tuto chvíli nevíme prakticky vůbec nic. Skutečnost, že byla poprvé zjištěna u člověka, který se vrátil z Kamerunu, ještě neznamená, že se skutečně v této středoafrické zemi vyskytuje. Velmi nízká proočkovanost však obecně podporuje vznik nových mutací. Podle údajů Univerzity Johnse Hopkinse je v Kamerunu plně očkováno pouze 2,4 % populace.