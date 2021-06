Nová vesmírná mocnost? Turecko si dělá zálusk na Měsíc

Dobývání vesmíru je populární. Řada zemí usiluje o to, aby se dostaly na oběžnou dráhu a nejlépe ještě dál. Patří k nim i Turecko, které poslední dobou sbírá úspěchy v řadě odvětví technologického rozvoje.

Turecký prezident Erdoğan letos v únoru oficiálně představil turecký vesmírný program. Bylo to ve stejný den, kdy jejich regionální rival Spojené arabské emiráty dostal svou sondu na oběžnou dráhu kolem Marsu. Prezident turecké vesmírné agentury TUA Yildirim v těchto dnech upřesnil, jaké plány ve vesmíru Turecko vlastně má.

Turecké plány jsou rozhodně ambiciózní. V roce 2028 nebo 2029 chtějí poslat na Měsíc rover, který by tam sbíral vědecká data. Rover by tam měla dopravit vlastní, tedy turecká nosná raketa, na které Turecko momentálně intenzivně pracuje, včetně vlastního raketového pohonu.

K Měsíci chce Turecko vyrazit už v roce 2023. Na nízkou orbitu Země se dostanou s „mezinárodní pomocí“ a pak poletí k Měsíci, do kterého pak prototyp jejich přistávacího modulu narazí. Turečtí specialisté doufají, že přitom získají data, která jim usnadní měkké přistání na Luně s roverem na konci dvacátých let.

Turečtí astronauti na ISS? Už brzy!

Turecko počítá i s vlastními astronauty. V dohledné době by jich chtěli poslat na Mezinárodní vesmírnou stanici třicet. Turečtí astronauti by tam měli získávat zkušenosti a provádět vědecké experimenty. Podle Yildirima teď Turecko dojednává detaily s příslušnými zeměmi. Během pár měsíců by mělo být hotovo a turečtí astronauti budou moci zahájit výcvik.

Oficiální program tureckých vesmírných ambicí National Space Program, který byl zveřejněný v únoru Erdoğanem, také předpokládá zřízení domácího, tj. tureckého kosmodromu a vývoj tureckého navigačního satelitního systému, tedy domácí obdobu systému GPS.

Turecká vesmírná agentura TUA byla založena v roce 2018. Bylo to uprostřed ekonomické krize, takže tento krok nebyl vnímaný úplně pozitivně a čelil kritice.

Převládl nicméně názor, že kosmický program může motivovat vědce a inženýry, aby zůstali v Turecku a nehledali uplatnění v zahraničí, což je chronický problém Turecka. Zatím ale nejsou známy podrobnosti o financování tureckého kosmického programu.