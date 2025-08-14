Živě Premium
Zubní pasta z vlasů a ovčí vlny dokáže opravit zničený chrup. Toto by mohl být přelom ve stomatologii | Ilustrace: AI Midjourney

Ilustrace: AI Midjourney

Zubní pasta z vlasů a ovčí vlny dokáže opravit zničený chrup. Toto by mohl být přelom ve stomatologii

Jakub Čížek
14. srpna 2025
Diskuze (5)

Zatímco naše kosti do několika měsíců od nehody opět úspěšně srostou, na zubní sklovinu evoluce tak trošku zapomněla. Jak ji jednou naruší prasklina či příliš kyselé prostředí v ústech, pomůže pouze lepidlo a náhrada. Anebo kdysi dávno zdravý chrup nebožtíka z nejbližší márnice.

Sherif Elsharkawy z londýnské King’s College by ale nesouhlasil, se svým týmem totiž publikoval novou studii, ve které nabízí elegantní řešení: Zubní pastu z vlasů nebo třeba ovčí vlny.

Keratin reagoval se slinami a vyrobil pancíř

Obě tkáně včetně nehtů a další rohoviny totiž tvoří vláknitý a velmi odolný protein keratin, který stojí za jejich pevností. Sherif jej extrahoval právě z vlasů a vlny, namíchal pastu, no a pak v laboratoři pod mikroskopem sledovali, co se stane po aplikaci na zub.

fcc48dfd-b73f-4a9d-9d4a-9832347228db
Vlevo zub před keratinovou léčbou a vpravo po ní s patrným povrchovým nánosem nové struktury

A děly se věci! Keratin totiž reagoval s minerály ve slinách a společně ulpěly na povrchu zubu s narušenou sklovinou.

Biologický kompozit ji vizuálně napodobil, překryl filmem, a tak došlo k její regeneraci – byť odlišným způsobem než při počátečním růstu.

Fluorid erozi jen zpomaluje, keratin aktivně řeší

Vedle mechanického poškození a obrušování (skřípání zubů ve spánku aj.) narušuje povrch skloviny už zmíněné kyselé prostředí z potravy a nápojů a obecně tristní dentální hygiena.

dbba0fe0-d46a-46dc-ad53-ddec21761fda
Základní princip funkce zubní pasty s keratinem

Právě proto se v zubních pastách už od počátku 20. století používají nejrůznější fluoridy (sodný, cínatý, aminfluorid aj.), které snižují kyselost, zmírňují tak erozi skloviny a chrání ji před kazem.

Vynálezci z King’s College se nicméně chlubí, že jejich pasta problém nezpomaluje, ale aktivně řeší a napravuje. Pokud se technologie osvědčí i v dalších testech a neobjeví se škodlivé vedlejší účinky, stomatologové nás možná jednou v ordinaci konečně upřímně pochválí za zdravý chrup jako z žurnálu.

Zdroje a další informace: King’s College London
Vstoupit do diskuze (5)

Určitě si přečtěte

Články odjinud