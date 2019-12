Nové 3D tištěné domy by mohly pomoci s řešením problému bezdomovectví

Nezisková organizace New Story v květnu zveřejnila plány na vybudování celé čtvrti, která by měla být tvořena výhradně 3D tištěnými domy. Nyní tato vize začíná ožívat, a to v Mexiku.

První hotové domy byly představeny ve středu. Každý z nich má rozlohu necelých 50 čtverečních metrů a disponuje dvěma ložnicemi a jednou koupelnou. New Story je vytvořila pomocí 3D tiskárny Vulcan II vyvinuté společností Icon.

Z dostupných informací dále plyne, že rodiny, které se do nich budou stěhovat, mají průměrný měsíční příjem nižší než 80 dolarů. Řada z nich je tak v současnosti nucena žít v různých primitivních chatrčích.

„Většina nikdy předtím neměla vnitřní instalace,“ konstatovala spoluzakladatelka výše jmenované neziskovky Alexandria Lafci v rozhovoru pro Fast Company.

Iniciátory projektu jejich úspěch povzbudil a již hovoří o tom, že podobné stavby by mohly vyrůst i na dalších místech.

„Máme pocit, že dopravením tohoto stroje do venkovské oblasti v Mexiku - která leží v seismické zóně – a úspěšným vytištěním techto prvních několika domů jsme dokázali, co je možné,“ prohlásil CEO New Story Brett Hagler. „Jakmile to lidé uvidí osobně, už nejde o šílený nápad.“