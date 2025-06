Nové adaptivní bezpečnostní pásy od Volva se při bouračce automaticky nastaví podle tvaru a polohy těla pasažéra

Původně švédská automobilka Volvo, jejíž jméno je prakticky synonymem pro bezpečnost, opět posouvá hranice. Pamatujete na rok 1959, kdy tato značka dala světu tříbodový bezpečnostní pás? Inženýři v Göteborgu se znovu zamysleli nad tímto bezpečnostním prvkem, který je klíčový pro ochranu posádky, a přišli se zajímavým vylepšením.

Nové multiadaptivní pásy nejenže reagují na samotný náraz, ale dokážou se v reálném čase přizpůsobit i tělesné konstituci řidiče nebo pasažéra. Na základě dat ze senzorů uvnitř i vně vozu dokáže systém v reálném čase upravit tuhost zádržného pásu. Zohledňuje při tom výšku, hmotnost, tvar těla i aktuální pozici sedícího, stejně jako typ a závažnost nehody. Pásy budou pochopitelně spolupracovat s airbagy a dalšími bezpečnostními technologiemi vozu.

Jedenáct profilů místo tří

K čemu je to dobré? Především k individuální optimalizaci ochrany pro každého člena posádky. Menší cestující tak budou lépe chráněni před zlomeninami žeber, zatímco u objemnějších pasažérů systém zajistí silnější přitažení, aby se minimalizovalo riziko poranění hlavy. Volvo uvádí, že tyto pásy zvyšují počet takzvaných křivek zádržné síly oproti současným verzím, které pracují obvykle jen se třemi profily, na téměř čtyřnásobek.

Současné pásy používají takzvané omezovače zatížení, které regulují sílu působící na tělo. Nový systém od Volva rozšiřuje počet těchto profilů na jedenáct, což umožňuje mnohem jemnější a přesnější nastavení. Cílem je minimalizovat zranění způsobená nevhodně aplikovanou silou pásu. Ačkoli Volvo přesné detaily senzorů tají, víme, že využívá kamery sledující řidiče a další čidla.

Senzory sledují například směr a rychlost nárazu, pozici těla, ale i to, jak je pasažér připoután. Všechny tyto informace řídicí elektronika pásů vyhodnotí během zlomku vteřiny a zvolí optimální profil napnutí. To je možné díky elektronicky řízeným předepínačům, integrovaným v navíječích, které jsou jen o 7 milimetrů širší než běžné, takže se do auta vejdou bez nutnosti úprav interiéru.

Na základě více než 80 000 nehod

Za tímto pokrokem stojí půlstoletí výzkumu, během kterého odborníci analyzovali údaje z více než 80 000 nehod s reálnými účastníky. Již od roku 1970 má automobilka speciální tým vyšetřovatelů, kteří v okolí Göteborgu zkoumají každou událost, do které byl zapojen vůz značky Volvo. Získaná data pak slouží právě k vývoji podobných inovací. Vývojáři a konstruktéři díky tomu mohli přesně modelovat různé scénáře a optimalizovat ochranu pro co nejširší spektrum lidí.



Elektronicky řízené předepínače integrované v navíječích

Vedoucí bezpečnostního centra Volvo Cars Åsa Haglund k tomu uvedla: „První multiadaptivní bezpečnostní pás na světě je dalším milníkem pro bezpečnost v automobilovém průmyslu a skvělým příkladem toho, jak využíváme data v reálném čase s ambicí pomoci zachránit miliony dalších životů.“

Nová technologie pásů se poprvé objeví v chystaném elektrickém SUV EX60 a pravděpodobně se postupně rozšíří i do dalších modelů při jejich redesignu. Je navržena tak, aby se mohla postupem času zdokonalovat pomocí softwarových aktualizací instalovaných na dálku. Jakmile Volvo nasbírá další data z reálného provozu, může schopnosti pásů dále vylepšovat. Tím se bezpečnost posune ještě dál, aniž by bylo nutné měnit hardware.

Jak to bude s patentem?

Když v roce 1959 Volvo představilo moderní tříbodový bezpečnostní pás, navržený jeho inženýrem Nilsem Bohlinem, učinila automobilka pozoruhodně velkorysé gesto: patent na tento život zachraňující vynález uvolnila pro volné použití všem ostatním výrobcům.

Tento krok nepochybně přispěl k masovému rozšíření pásů a záchraně odhadem více než milionu životů. Nyní, s příchodem sofistikovaných multiadaptivních pásů, se logicky nabízí otázka, zda se Volvo i tentokrát podělí o svou technologii s konkurencí.