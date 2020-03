Nové americké „superdělo“ vypálilo dva různé typy munice na vzdálenost kolem 65 km

V moderních válkách se sice uplatňují moderní technologie, pokročilé materiály, satelity nebo nejnověji umělé inteligence, přesto jsou ale stále významné klasické zbraňové systémy, jako jsou například rozmanitá děla.

Stále s nimi počítá i americká armáda, která nedávno otestovala nový dělostřelecký systém, který dostřelí zhruba třikrát dál, nežli standardní houfnice. Jeho účelem je přispět k odrazení protivníků, jako je Čína anebo Rusko.

Samohybná houfnice XM1299 v akci

Tyto testy se odehrály na střelnici Yuma Proving Ground v Arizoně. Hlavní úlohu v nich sehrál prototyp samohybné houfnice XM1299 ráže 155 milimetrů. Prototyp použil speciální (supercharged) pohonnou látku, s jejíž pomocí vypálil dva různé typy munice na úctyhodnou vzdálenost kolem 65 kilometrů. Tradiční houfnice tohoto typu přitom dostřelí kolem 18 kilometrů.

Podle vyjádření představitelů US Army byla při testech použita munice Excalibur s přesným naváděním, která uspěla a přesně zasáhla cíl. Druhý typ munice, XM1113 s raketovým pohonem, byl použit k ověření dostřelu, nikoliv přesnosti. Podle všeho šlo o test se zatím nejdelším dostřelem pro dělostřelecký systém, který je ve vývoji v rámci programu Extended Range Cannon Artillery.

Generál John Rafferty Jr., který vede Long Range Precision Fires Cross Functional Team na velitelství Army Futures Command, uvádí, že tento dělostřelecký systém přináší nové možnosti útoků na cíle vzdálené 20 až 60 kilometrů. Takové zbraně poskytují velitelům vedle helikoptér a bojových dronů další typ úderů do větší hloubky území protivníka, aniž by bylo nutné povolávat letectvo či raketové údery.

Americká armáda u společnosti BAE Systems objednala 18 samohybných houfnic XM1299. V roce 2023 by z nich měla být zformována jednotka, kterou bude možné testovat pro nasazení v armádě jako celek. US Army rovněž počítá s testováním dalších typů projektilů, včetně jednoho s ramjetovým pohonem. Ten by měl být snad k dispozici v tomto roce.

Velkou výzvou je vývoj automatického nabíjení pro tuto samohybnou houfnici. To by mělo zajistit 6 až 8 výstřelů kanonu za minutu. Díky tomu by houfnice mohla zdevastovat cíl jako zásah velké pumy. Problém je v tom, že při palbě na značnou vzdálenost musí automatické nabíjení pracovat s komplikovanou municí.