Nové baterie StoreDot slibují možnost dobít elektromobil během pouhých pěti minut

Elektromobily mají řadu nesporných výhod, jejich kritici však nejčastěji poukazují na skutečnost, že nabíjení baterií trvá příliš dlouho. Mají pravdu: nabití baterií elektrického auta trvá několikanásobně déle než natankování plné nádrže automobilu se spalovacím motorem. S možným řešením nyní přichází izraelský startup StoreDot.

StoreDot pracuje na bateriích s extrémně rychlým nabíjením (XFC) pro elektrická vozidla všeho druhu, včetně e-skútrů a elektromobilů. Firma tento týden oznámila dostupnost vzorků, které mají dokazovat funkčnost a škálovatelnost této technologie. Jednou z výhod je možnost využít pro výrobu nových akumulátorů stávající výrobní linky pro lithium-iontové baterie.

Baterie StoreDot

Předváděcí vzorky, které vyrobila čínská firma EVE Energy, se od tradičních baterií liší tím, že mají v anodě článku místo grafitu metaloidní nanočástice. Označení metaloidy se používá pro skupinu prvků, které vykazují chemické a fyzikální vlastnosti kovů, ale nelze je jako kovy klasifikovat.

Dle StoreDot jde o „klíčový průlom v překonání hlavních problémů v oblasti bezpečnosti a životnosti baterií“. V plánované druhé generaci hodlá použít místo nanočástic germania křemík, což by mělo tento typ baterií výrazně zlevnit. Vzorky jsou v souladu s normou UN 38.3, která zajišťuje bezpečnost lithium-iontových baterií během přepravy.

Již v prosinci 2019 ukázal StoreDot své baterie v elektrickém skútru. Nyní se chce soustředit na elektromobily, jejichž energetické požadavky jsou citelně vyšší. Stávající oznámení firma označuje jako důležitý milník, kdy inovace vyvinuté v laboratoři přecházejí v komerčně životaschopný produkt vhodný pro sériovou výrobu.

Nabití během pěti minut

Myšlenka je to dozajista zajímavá – elektromobil, který se nabije během pěti minut, by výrazně zkrátil čekací dobu na nabíjecí stanici. Čas pro doplnění energie by tak byl srovnatelný s časem, na který jsou při tankování zvyklí řidiči současných automobilů.

Rychlé nabíjení automobilových baterií pochopitelně bude vyžadovat nabíječky s daleko větším výkonem. Ten se ale postupně zvyšuje s tím, jak se buduje energetická infrastruktura. Pokud by se udržel stávající trend, měly by mít podle předpokladu výrobce elektromobily v roce 2025 běžnou možnost na rychlonabíjecích stanicích takový výkon dostat a do pěti minut se nabít.

Baterie s rychlým nabíjením by jistě našly uplatnění i v menších kapacitách a dalších segmentech, jako jsou drony, mobilní telefony či spotřební elektronika.

„Založili jsme StoreDot, abychom dosáhli toho, co mnozí označovali za nemožné – vyvinout baterie schopné plného nabití během pouhých pěti minut. Ukázali jsme, že tato úroveň nabíjení je možná – poprvé v roce 2019 s elektrickým skútrem a znovu před šesti měsíci s komerčním dronem.“ shrnuje dosavadní úspěchy generální ředitel Doron Myersdorf.