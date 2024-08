Nové bioúoložiště by se mohlo nacházet na Měsíci. Biologické vzorky by tam byly ve větším bezpečí

Mezinárodní tým odborníků navrhuje vybudovat nové bioúoložiště ve vesmíru - konkrétně na povrchu naší přirozené družice. Upozornil na to magazín The Guardian.

Tady na Zemi je známo především zařízení Svalbard Global Seed Vault, které se nachází na odlehlém norském ostrově. To bylo ale v roce 2017 zaplaveno. Podle bioložky Mary Hagedorn to jasně dokazuje, že Měsíc by byl mnohem bezpečnějším místem.

„Kdyby tam nebyli lidé, záplavy mohly bioúložiště poškodit. Takže celkově se myšlenka mít skutečně bezpečné, pasivní bioúložiště pro ochranu biologické rozmanitosti Země jeví jako opravdu dobrý nápad,“ argumentuje Hagedorn.



Svalbard Global Seed Vault

Na Měsíci panují ideální podmínky pro využití tzv. kryokonzervace, kdy jsou buňky uchovávány při tak nízkých teplotách, aby se zastavila jejich biologická aktivita, ale nebyly zničeny.

Jak poznamenává výše zmíněný The Guardian, Hagedorn a její spolupracovníci tuto metodu již úspěšně použili na buňky ryb „Starry Goby“ (Asterropteryx semipunctatus). Ty sice nejsou ohroženy vyhynutím, ale v přírodě mají významnou úlohu, neboť pomáhají udržovat v dobré kondici korálové útesy.

Otázkou samozřejmě zůstává, kolik by vybudování podobné „mimozemské archy“ vlastně stálo a kdy by projekt teoreticky mohl být realizován. „Víme, jak to udělat a umíme to udělat, a uděláme to. Ale může trvat desetiletí, než toho konečně dosáhneme,“ konstatovala Hagedorn.

