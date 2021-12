Nové elektrické autonomní taxíky Waymo nebudou mít volant ani pedály

Americká společnost Waymo, spadající pod křídla Alphabetu, představila nový vůz pro svou autonomní taxislužbu. Elektromobil vznikl ve spolupráci s automobilkou Geely čínského miliardáře a obchodního magnáta Li Shufu. Patrně nejzajímavější je na publikovaných snímcích fakt, že v interiéru není volant ani pedály.

Konkrétně se jedná o plně elektrické vozidlo Geely Zeekr navržené ve Švédsku, do kterého byly implementovány systémy Waymo Driver. „Jsme odhodláni rozšířit přístup k udržitelné dopravě a nasazení těchto plně autonomních elektrických vozidel pro přepravu v USA je důležitým krokem při elektrifikaci naší flotily Waymo One,“ uvádí příspěvek na blogu.

Nová úroveň autonomních vozidel

Vozidlo nabídne pasažérům maximální komfort – velkorysý prostor pro hlavu a nohy, rovnou podlahu pro přístupnější nástup, snadné nastupování a vystupování díky konstrukci bez B-sloupků, nízkou nástupní výšku a plně nastavitelná sedadla. Součástí palubní výbavy mají být také nabíječky a obrazovky s užitečnými informacemi.

Automobiloví puristé se možná budou vysmívat myšlence spočívající v odstranění základních ovládacích prvků, které dělají auto autem. Nelze ale popřít, že makety, které Waymo přiložilo k oznámení, vypadají vyloženě útulně.

Zeekr není prvním plně autonomním vozidlem bez volantu. Již v roce 2015 Waymo představilo Firefly – malé auto ve tvaru kapsle určené k testování prvních iterací autonomního softwaru. Firefly byl v roce 2017 vyřazen z provozu, neboť se firma rozhodla používat větší a konvenčnější vozidla, která jezdí rychleji než 40 km/h.

Geely Zeekr pro službu Waymo One

Autonomní elektromobil by se měl stát součástí taxislužby Waymo One, jež po svém debutu ve Phoenixu koncem loňského roku zahajuje provoz v San Francisku. Každé vozidlo Waymo One je označeno jako „plně autonomní“, což znamená, že v ideálních podmínkách dokáže dopravit cestující do cíle pouze na základě svého samořídícího softwaru.

Ambiciózní plány

Uvést do provozu auto bez základních ovládacích prvků je nesporně velmi ambiciózní plán, ale konečný osud vozidla je v rukou regulačních orgánů. Stávající flotila vozidel společnosti Waymo v současné době prochází rozsáhlým testováním na veřejných komunikacích pod dohledem certifikačních autorit. Pokud vše půjde podle plánu, mohla by v blízké budoucnosti dostat zelenou.

Geely Zeekr pro službu Waymo One

Nutno dodat, že stávající autonomní vozidla ve flotile Waymo mají volant, pedály a v mnoha případech i řidiče (či přesněji řečeno operátora). Ten je přítomen na palubě pro případ, že by byl nutný zásah člověka nebo pokud by byly během jízdy zjištěny nějaké anomálie.

Společnost Waymo vznikla na základě programu autonomních vozidel realizovaného Googlem, který byl zahájen v roce 2009. Po restrukturalizaci vlastní Waymo mateřská firma Alphabet. Waymo vyvíjí a testuje vozidla vybavená pokročilým softwarem a řadou senzorů a kamer, které zajišťují bezpečnou jízdu.