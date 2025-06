Nové elektrické formule zrychlí na stovku za necelé dvě sekundy. Pohon všech kol a výkon 600 kW samozřejmostí

Šampionát Formule E se v sezóně 2026–2027 chystá na zásadní technologický skok. Nová generace monopostů, označovaná jako Gen4, přinese permanentní pohon všech kol – poprvé v historii otevřených formulových sérií bude celá startovní listina složená výhradně z čtyřkolek. Dříve byl pohon všech kol v této sérii povolen jen v určitých fázích závodu, například při startu nebo v tzv. Attack Mode, nyní však bude k dispozici po celou dobu jízdy.

Výkon vozu poskočí na hodnotu, která se už blíží Formuli 1, nicméně Formule E Gen4 bude přibližně o 20 % těžší než F1, což ovlivní jízdní vlastnosti. Zatímco současné vozy Gen3 disponují výkonem 350 kW (470 koní), Gen4 nabídne až 600 kW, tedy přibližně 804 koní. To je téměř dvojnásobek současného stavu a znamená to, že elektrické monoposty budou zrychlovat z nuly na stovku za méně než dvě sekundy. V testech už monopost Gen4 dosáhl rychlosti 338 km/h, což je pro tuto sérii rekordní hodnota.

Změna zásadních komponent

Zásadní je také zlepšení v oblasti rekuperace energie. Nové vozy zvládnou při brzdění generovat až 700 kW, což je další navýšení oproti stávajícím 600 kW. Rekuperace, tedy schopnost vracet část kinetické energie zpět do baterie, je klíčová pro strategii závodů, protože vozy tradičně startují s menším množstvím energie, než by stačilo na dojetí do cíle bez dobíjení.

Kromě výkonu a pohonu se mění i další zásadní komponenty. Základní nosná konstrukce zůstává v režii firmy Spark, ale baterie s kapacitou navýšenou až na 55 kWh bude nově dodávat italská společnost Podium Advanced Technologies a přední elektromotor bude standardizovaný a jeho dodavatelem bude firma Marelli.

Nové pneumatiky i spoilery

Dodávky pneumatik zajistí Bridgestone, který poprvé v historii Formule E přinese dvě varianty – univerzální a speciální do extrémně mokrých podmínek. Právě absence vhodné mokré směsi byla v minulosti důvodem pro rušení kvalifikací při silném dešti.

Aerodynamika vozu nabídne dvě konfigurace – s vysokým a nízkým přítlakem. Novinkou je také návrat zadního křídla, které v předchozích generacích ustoupilo difuzoru. Změny v aerodynamice mají za cíl nejen zvýšit rychlost, ale i umožnit větší rozmanitost nastavení podle charakteru trati. Zároveň se spekuluje o tom, že s dalším vývojem by se Formule E od roku 2028 mohla dočkat i tradičních slicků, tedy hladkých pneumatik určených pro suchý povrch.

Gen4 se tak stává skutečnou laboratoří pro budoucnost elektromobility. Vývoj v oblasti pohonu, baterií a řízení trakce, včetně možnosti individuálního řízení každého kola, ukazuje směr, kterým se mohou ubírat i běžná silniční auta. Výrobci jako je Nissan, Jaguar, Porsche, Maserati či Lola už potvrdili účast v této sezóně, která má ambici přiblížit Formuli E ještě blíže špičce světového motorsportu.