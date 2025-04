Nové funkce v Google Maps Platform pomáhají odhalit výmoly, otevřít obchody i naplánovat trasu podle počasí

Google představil novinky, které mohou zásadně ovlivnit způsob, jakým firmy, města i vývojáři pracují s daty o světě kolem nás. Na vývojářské konferenci Cloud Next 2025 prezentoval rozšíření platformy Google Maps Platform o řadu nástrojů zaměřených na geolokační analytiku, umělou inteligenci a environmentální data.

Tato kombinace slibuje nejen chytřejší rozhodování, ale i výraznou úsporu času a peněz – ať už se jedná o plánování nové prodejny, zlepšování dopravní situace nebo boj s klimatickou změnou. Zásadní je, že uvedené nástroje lze využívat bez nutnosti programování.

Co je Google Maps Platform (GMP) Google Maps Platform (GMP) je sada nástrojů a rozhraní (často označovaná jako API a SDK), které umožňují firmám a vývojářům integrovat mapové funkce, data a technologie Googlu přímo do jejich webových stránek a mobilních aplikací. Není to tedy samotná aplikace Mapy Google, kterou používají běžní uživatelé, ale technologie v pozadí, která umožňuje zobrazovat mapy a pracovat daty v mnoha jiných online službách.

Středobodem inovací je integrace dat z Map Google a Google Earth Engine do analytické platformy BigQuery. Například města budou moci automaticky vyhodnocovat stav silnic, mostů nebo dopravního značení pomocí nástroje Imagery Insights, který je dostupný v experimentálním režimu. Využívá umělou inteligenci ke zpracování snímků z Google Street View a odhalí třeba poškozený sloup veřejného osvětlení, aniž by musel někdo fyzicky vyrazit do terénu.

Pokročilá analýza dopravní situace

Další novinkou je Places Insights – nástroj, který pomáhá firmám i samosprávám získat přehled o konkrétních lokalitách. Chcete zjistit, kde v okolí chybí bezbariérové obchody, nebo kde se dá otevřít nový podnik bez konkurence? Places Insights kombinuje data o hodnocení podniků, otevíracích dobách, dostupnosti parkování či přístupnosti pro vozíčkáře a předkládá výsledky v přehledné podobě. Tento nástroj je dostupný v režimu Preview.

Zajímavým příkladem využití je i Roads Management Insights. Tento nástroj analyzuje historická i aktuální dopravní data a pomáhá příslušným úřadům identifikovat třeba úseky s častými nehodami. Díky tomu lze navrhovat opatření, jako jsou retardéry nebo nové značení. Navíc lze pomocí modelování předvídat dopravní zácpy ještě předtím, než nastanou – a případně jim předejít.

Z hlediska ochrany přírody pak stojí za zmínku Earth Engine, který v BigQuery nyní nabízí 20 nových datasetů. Firmy i instituce mohou zpracovávat satelitní snímky a vyhodnocovat rizika požárů, míru odlesňování nebo změny krajiny. To vše bez toho, aby musely mít odborníka na dálkový průzkum Země. Google tímto krokem demokratizuje přístup ke geografickým informacím a otevírá k nim dveře i malým organizacím.

Chytřejší navigace i chatboti

Aby toho nebylo málo, Google spouští i první Weather API – rozhraní pro přístup k aktuálním i historickým údajům o počasí. Typickým příkladem využití je navigační aplikace, která může při plánování trasy zohlednit počasí, firmy zase přizpůsobit logistiku před blížící se bouřkou. Data pochází z ověřených zdrojů a jsou zpracována pomocí vlastního algoritmu, takže se uživatelé mohou spolehnout na jejich přesnost.



Google spouští první Weather API

Zvláštní kapitolou je spojení generativní AI s mapovými podklady. Díky tzv. Grounding with Google Maps mohou firmy vybavit své chatboty reálnými geografickými daty. Když se umělá inteligence bude snažit odpovědět třeba na otázku „Kde je v okolí dobrá kavárna?“, může mít k dispozici nejen jazykové modely, ale i aktuální informace z mapy. Odpovědi pak budou nejen rychlejší, ale i smysluplnější a kontextuálně přesné.

Díky těmto inovacím se Google Maps Platform může stát mocným analytickým nástrojem. Ať už jde o plánování městské infrastruktury, otevírání nových obchodů nebo boj s klimatickými změnami, nové funkce poskytují hlubší vhled do světa kolem nás.