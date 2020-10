Nové nositelné senzory lze vytisknout přímo na pokožku

Tým vědců z Penn State University vyvinul nové nositelné senzory, které lze vytisknout přímo na pokožku – aniž by při tom došlo k jejímu popálení. Ty by mohly najít využití především v medicíně.

Podobný proces přitom obvykle vyžaduje poměrně vysoké teploty. Stačí připomenout, že ke spékání (slinování) kovů dochází až při cca 300 stupních Celsia.

„Povrch kůže tak vysokou teplotu zjevně nevydrží,“ konstatoval hlavní badatel Hanyu „Larry“ Cheng. „Abychom toto omezení obešli, navrhli jsme pomocnou slinovací vrstvu – něco, co by pokožku nepoškodilo a mohlo by pomoct slinovat materiál dohromady při nižší teplotě.“

Cheng a jeho kolegové se díky použití složek jako polyvinylalkoholová pasta (hlavní složka pleťových masek) nakonec dokázali dostat na pokojovou teplotu. Konečným výsledkem jsou medicínské senzory přizpůsobitelné naším tělům, které lze snadno opláchnout teplou vodou.

„Mohou být recyklovány, protože zařízení se v důsledku odstranění nepoškodí. A co je zvláště důležité, odstranění nepoškodí ani pokožku. To je zvláště důležité pro lidi s citlivou pokožkou, jako jsou starší jedinci a děti,“ uvedl Cheng.

Titulní ilustrační foto: Chris Harrison, CC-BY-SA-3.0