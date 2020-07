Nově objevené druhy hlubinných ryb jsou badateli přirovnávány k černým dírám

Tým mořských biologů objevil 16 nových druhů hlubinných ryb rodu Anoplogaster, které neodrážejí téměř žádné světlo. Informoval o tom server Wired.

Když se mořská bioložka Karen Osborn jednoho z těchto fascinujících tvorů pokusila zvěčnit, byla ohromena. Zdálo se totiž, že ryba absorbuje téměř všechno světlo z jejího podvodního fotografického vybavení.

„Fotografovat hlubinné ryby jsem zkoušela už dříve a neměla jsem nic než opravdu hrozné obrázky, na nichž nevidíte žádný detail,“ komentovala to Osborn. „Jak je možné, že je mohu ozářit dvěma stroboskopickými světly a všechno to světlo prostě zmizí?“

Ryby absorbující 99,956 % světla

„Je to jako dívat se na černou díru,“ prohlásil Karenin spolupracovník, mořský biolog Alexander Davis z Duke University, v rozhovoru pro The New York Times.

Některé z nově objevených druhů jsou tak tmavé, že absorbují 99,956 % světla, které na ně dopadá. „Netušili jsme, že nějaké takové ultračerné ryby vůbec existují,“ uvedl David.

„Jedinými známými ultračernými obratlovci byly některé rajky a několik dalších druhů ptáků. Jde o první případ, kdy máme něco, co černou barvu opravdu využívá i jako kamufláž,“ dodal.