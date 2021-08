Nové solární letadlo má ve vzduchu zůstat 90 dní v kuse

Odborníci z U.S. Navy a společnosti Skydweller Aero pracují na autonomním letadle, které by díky masivním solárním panelům na křídlech dokázalo zůstat ve vzduchu až 90 dní v kuse. Upozornil na to New Scientist.

Tzv. Skydweller by podle dostupných informací měl doprovázet lodě a monitorovat okolní moře. Koncepčně navazuje na Solar Impulse 2, což je letadlo využívající tentýž typ pohonu, které v letech 2015 a 2016 obletělo svět – ovšem s jednočlennou posádkou.

Skydweller sedadlem pro pilota nedisponuje, ale zato dokáže nést vybavení (radary, kamery atd.) o váze až 363 kg. Rozpětí jeho křídel činí téměř 72 metrů, fotovoltaické články pak zabírají plochu 270 metrů čtverečních.

90 dní s jedním letadlem, nebo...

U.S. Navy v současnosti využívá drony, které mohou ve vzduchu patrolovat jen cca 30 hodin.

„Z našeho pohledu, pokud létáte 90 dní s jedním letadlem, je to jeden start a jedno přistání oproti… stovkám,“ řekl minulý měsíc spoluzakladatel Skydweller Aero John Parkes v rozhovoru pro Aviation Today.

Výše jmenovaná společnost rovněž plánuje vybavit Skydweller vodíkovými palivovými články. Ty zvýší výkon nebo budou sloužit jako záloha pro případ špatného počasí.