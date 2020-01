Nové vozítko Segway vypadá jako levitující křeslo z filmu WALL-E

Společnost Segway-Ninebot v pátek představila několik nových produktů, které jsou tento týden k vidění na veletrhu Consumer Electronics Show. A jeden z nich silně připomíná levitující křesla ze známého animovaného filmu WALL-E od studia Pixar.

Tento osobní transportér se jmenuje S-Pod a stejně jako vlajkové vozítko Segwaye disponuje dvěma koly. Podle tiskové zprávy dokáže vyvinout rychlost až 38 km/hod a uveze náklad o váze 120 kg.

Výhodou je, že při jeho řízení se nemusíte naklánět dopředu či dozadu, abyste se pohybovali požadovaným směrem – prostě jen pohodlně sedíte a mačkáte knoflíky na ovládacím panelu.

Bude mít S-Pod úspěch?

Při brzdění dochází k posunu těžiště, což údajně eliminuje možnost převrácení S-Podu v téměř jakékoliv situaci. Maximální dojezd na jedno nabití činí cca 70 kilometrů.

Segway-Ninebot rovněž uvádí, že S-Pod byl navržen pro používání v „uzavřených areálech jako jsou letiště, zábavní parky či paluba luxusní kosmické lodi budoucnosti“. Mohlo by tedy jít o elegantnější alternativu k elektrickým skútrům, golfovým vozítkům atd.

Wired nicméně připomněl to, co nazývá „problémem Segwaye“ – zařízení této značky jsou obvykle revoluční, ale současně příliš neohrabané, neskladné nebo prostě podivínské na to, aby o ně lidé měli zájem. Nelze tak prý vyloučit, že stejný osud potká i S-Pod.