Nově vypuštěný satelit se stal jedním z nejjasnějších objektů na obloze. Astronomům se to nelíbí

Jedna z předních světových astronomických organizací zkritizovala nově vypuštěný satelit, který se zařadil mezi nejjasnější objekty na obloze.

International Astronomical Union (IAU) ve své zprávě označila družici BlueWalker 3 za jednu z nejlépe pozorovatelných věcí – dokonce výraznější než jsou některá souhvězdí.

Tento prototyp, který v září zprovoznila telekomunikační společnost AST SpaceMobile, zabírá neuvěřitelných 64 metrů čtverečních. Na nebi pak vypadá jako jasný pruh.

Již v době jeho zprovoznění astronomové varovali, že bude nejen představovat problém pro pozemské výzkumné nástroje, ale také zhorší situaci s vesmírným odpadem.

„BlueWalker 3 je velkým posunem v otázce konstelací satelitů a měl by nám všem dát důvod se nad tímto tématem pozastavit," uvedl Piero Benvenuti, ředitel Center for the Protection of the Dark and Quiet Sky from Satellite Constellation Interference.

Přestože IAU uznává výhody komunikačních satelitů nové generace, současný vývoj jí znepokojuje, protože „jejich interference s astronomickými pozorováními by mohla vážně bránit pokroku v našem porozumění vesmíru“.