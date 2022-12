Novozélandské aerolinky chtějí létat bez emisí. Vyzkoušejí proto elektrická letadla od čtyř výrobců

Letecká společnost Air New Zealand chce do roku 2026 nasadit na oblohu letadlo s nulovými emisemi a má plán, jak toho dosáhnout. V úterý oznámila uzavření partnerství se čtyřmi výrobci, kteří pracují na letadlech, jež by mohla pomoci splnit její cíl.

Představitelé Air New Zealand podepsali dohodu, v níž vyjádřili záměr objednat od každého výrobce nejprve tři letadla s možností objednat později dalších dvacet letadel od jednoho nebo více partnerů, informuje web CNET.

Létání bez emisí

Není žádným tajemstvím, že letecký průmysl, který je prakticky zcela závislý na fosilních palivech, má negativní dopad na životní prostředí, protože mimo jiné vypouští do atmosféry oxid uhličitý. Vzhledem k tomu, že lidé na celém světě trpí důsledky klimatické krize v podobě častějších a závažnějších povětrnostních jevů, je nezbytné najít způsob, jak snížit, a v ideálním případě eliminovat emise skleníkových plynů.

Air New Zealand nazývá své úsilí „Mission NextGen Aircraft“. Je součástí dlouhodobé strategie, jež má pomoci dekarbonizovat celou vzdušnou flotilu do roku 2050. Aerolinky chtějí ve spolupráci s partnery vyvíjet technologie a infrastrukturu, aby na území Nového Zélandu byla již za čtyři roky schopna létat letadla využívající kombinaci elektrické, vodíkové a hybridní energie.

„Mise NextGen Aircraft není o podpoře jednoho inovátora,“ uvedl v prohlášení generální ředitel Air New Zealand Greg Foran. „Jde o spolupráci s řadou lídrů v oblasti technologie letadel s nulovými emisemi, která pomůže posunout celý ekosystém.“

Letecká společnost doufá, že alespoň jedno z letadel bude schopné absolvovat let do roku 2026 a poté nahradí ve flotile aerolinek letoun Q300 – vrtulové letadlo, které se v současnosti používá ke krátkým vnitrostátním letům. „Dostat do roku 2026 do vzduchu letadlo s nulovými emisemi bude náročné,“ řekl Foran. „Ale jsme neuvěřitelně ambiciózní – protože to potřebujeme.“

Čtyři kandidáti

Patrně největším favoritem je letadlo Alice americké firmy Eviation. Jedná se o devítimístný plně elektrický příměstský stroj poháněný dvěma elektrickými pohonnými jednotkami určený pro lety na krátké vzdálenosti.

Dalším kandidátem je letadlo ALIA-250 společnosti Beta, které je inspirováno rybákem dlouhoocasým. K jeho přednostem patří schopnost vertikálního vzletu a přistání. Dodává se v nákladní a osobní verzi, a kromě pilota může přepravovat až pět cestujících.

Do třetice všeho dobrého se o možnost létat s cestujícími společnosti Air New Zealand uchází firma VoltAero, která o svém stroji Cassio 1 tvrdí, že je bezpečný, tichý, flexibilní a efektivní, a navíc šetrný k životnímu prostředí. Letadlo bude vyráběno ve Francii a jeho pohonný systém bude založen na dvou zdrojích energie.

Posledním kandidátem je zavedená letecká společnost Cranfield Aerospace se sídlem ve Velké Británii. Ta v současné době pracuje na „Projektu Fresson“, v jehož rámci zkouší transformovat devítimístný letoun Britten-Norman Islander poháněný fosilními palivy na ekologické letadlo pro přepravu cestujících pomocí technologie vodíkových palivových článků.