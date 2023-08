Nový algoritmus umělé inteligence vůbec poprvé detekoval zabijácký asteroid, který by měl v brzké budoucnosti proletět kolem Země. Upozornil na to deník New York Times.

Algoritmus zvaný HelioLinc3D byl vytvořený speciálně pro stále rozestavěnou Vera Rubin Observatory v severním Chile.

Potenciálně nebezpečný kosmický balvan, který HelioLinc3D odhalil, dostal označení 2022 SF289. K Zemi se podle dostupných informací přiblíží na cca 225 000 km, což odpovídá asi polovině vzdálenosti k Měsíci.

Můžeme se cítit bezpečněji

Není bez zajímavosti, že zatímco konvenční teleskopy k definitivní detekci asteroidů potřebují čtyři snímky za noc, Rubin a HelioLinc3D si vystačí pouze se dvěma (které navíc mohou být pořízeny s větším časovým odstupem).

„Prokázáním skutečné efektivity softwaru, který Rubin použije k hledání tisíců dosud neznámých potenciálně nebezpečných asteroidů, objev 2022 SF289 znamená, že se všichni můžeme cítit bezpečněji,“ uvedl hlavní vývojář algoritmu Ari Heinze.

Astronomka Meg Schwab z Queen's University Belfast pak prohlásila, ze HelioLinc3D nebude schopen pátrat pouze po asteroidech, ale po „všech pohybující se objektech“, které létají naší noční oblohou.