Nový americký dělostřelecký systém zlomil rekord nejrychleji vystřeleným projektilem

Americká armáda nedávno potvrdila, že jejich nový dělostřelecký systém, který vyvíjejí v rámci programu Extended Range Cannon Artillery (ERCA), před časem zlomil rekord v rychlosti výstřelu. Bližší podrobnosti nejsou známé, i tak ale jde o významný úspěch.

Podle tiskové zprávy armády zbraňový systém ERCA počátkem loňského srpna během testů v armádním zařízení Yuma Proving Ground v jihozápadní Arizoně vypálil projektil nejvyšší zaznamenanou rychlostí v historii.

Součástí modernizační strategie US Army je zvětšování dostřelu dělostřeleckých systémů i rychlosti jejich projektilů. Jak uvádí Paul Henderson z centra Combat Capabilities Development Command-Armament Center (DEVCOM-AC), novými technologiemi usilují o to, aby se jejich projektily létaly vzduchem co nejrychleji a co nejdříve zasahovaly zvolené cíle. V dnešní době jsou cíle rychlejší a mohou se pohotověji vyhýbat palbě z velké vzdálenosti.

Lepší než rakety

Do moderních dělostřeleckých systémů jsou vkládány velké naděje. Obecně totiž mohou být efektivnější vzhledem k nákladům, nežli rozmanité typy raket. V řadě případů může dělostřelecký projektil splnit stejný úkol jako raketa, ovšem za pouhý zlomek nákladů.

Sofistikované pokročilé rakety se obvykle pořizují za astronomické částky, což zároveň podstatně omezuje a komplikuje jejich použití. Každý si velice rozmyslí stisknout tlačítko, když výstřel přijde na miliony dolarů.

Henderson se svými spolupracovníky navrhoval a vyvíjel speciální hnací náplň munice pro zmíněný rekordní test na Yuma Proving Ground. Využívali při tom již existující data z předešlých podobných testů a počítačové simulace. Pro vývoji hnací náplně si také postavili pozoruhodný balistický simulátor (BSIM). Jde o průhlednou trubici, v níž hnací náplň exploduje pod malým tlakem.

Pro vývoj hnací náplně bylo rozhodujících prvních pár milisekund videozáznamu, na jejichž základě inženýři upravovali design hnací náplně. Tým přitom zkoušel různé konfigurace hnací náplně a jejich následné úpravy.

Během samotného rekordního testu bylo samozřejmě pořízeno mnoho zásadních dat, včetně vysokorychlostních videosekvencí a řady parametrů výstřelu i letu projektilu.