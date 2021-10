Nový čínský radioteleskop by mohl detekovat mimozemské samoreplikující se sondy

Nový čínský radioteleskop FAST (Five-hundred-meter Aperture Spherical Radio Telescope) by mohl být schopen detekovat masivní roje samoreplikujících se mimozemských sond ještě dříve, než by dorazily na Zemi. Plyne to z článku, který nedávno zveřejnil fyzik Zaza Osmanov z Free University of Tbilisi.

Osmanov se konkrétně zaměřil na hypotetická zařízení známá jako Von Neumannovy sondy, která by vyspělé cizí civilizace mohly využívat k průzkumu vesmíru.

Takoví mimozemští roboti by pro nás pochopitelně představovali velké nebezpečí. Velice snadno by totiž mohli spotřebovat všechny dostupné zdroje potřebné pro jejich rozmnožování.

Osmanov je přesvědčen, že právě FAST by díky svému rádiovému spektrálnímu pásmu dokázal odhalit, že jsou na cestě k naší planetě.

Dotyčný radioteleskop by však každopádně mohl fungovat pouze jako systém včasného varování. Úplně jinou otázkou už je, jakým způsobem bychom se s takovouto hrozbou vypořádali.

Titulní foto: Rodrigo con la G, CC BY-SA 4.0