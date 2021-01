Nový katalyzátor na bázi železa, manganu a draslíku přeměňuje oxid uhličitý na palivo pro letadla

Vědci z Oxfordské univerzity našli způsob, jak přeměnit oxid uhličitý na letecké palivo. Účinným obrácením procesu spalování by nová metoda mohla v budoucnu otevřít dveře uhlíkově neutrálním provozům. Výsledky studie byly publikovány v odborném časopise Nature Communications.

Letecký průmysl je označován za jednoho z velkých emitentů uhlíku. Proto už několik desetiletí probíhá vývoj, jehož cílem je snížení či eliminace uhlíkové stopy. Dosud však uhlíkové kompenzace spočívaly především ve výsadbě stromů či v investicích do zdrojů obnovitelné energie.

Světlo na konci tunelu

Další cesty se vydávaly k hledání alternativních – ekologičtějších a udržitelných – paliv. Snaha o eliminaci spalování fosilních paliv vedla například ke strojům poháněným vodíkem nebo zatím méně úspěšným letadlům poháněným elektrickou energií.

Nový objev vědců z Oxfordské univerzity lze zjednodušeně označit jako „obrácení procesu spalování“. Vyprodukovaný oxid uhličitý je v katalyzátoru na bázi železa chemickou reakcí transformován na palivo. Hned v úvodu je však nutné zchladit případné nadšení: proces byl zatím otestován jen v laboratorních podmínkách a v malém měřítku.

Odborníci jsou však přesvědčeni o tom, že bude fungovat i v reálných podmínkách a stane se zásadním obratem v budoucnosti komerčního létání. „Infrastruktura uhlovodíkových paliv již existuje. Tento proces by mohl pomoci zmírnit změnu klimatu a využít stávající uhlíkovou infrastrukturu pro udržitelný rozvoj.“ uvádí Tiancun Xiao.

Zdánlivě jednoduchý proces

Pokud si vzpomenete na hodiny chemie, možná si vybavíte, že při spalování uhlovodíků vzniká oxid uhličitý, voda a energie. Nový objev tento proces v zásadě obrací metodou organického spalování (zkráceně OCM – organic combustion method).

Směs kyseliny citronové, vodíku a katalyzátoru vyrobeného ze železa, manganu a draslíku se zahřeje na teplotu 350 stupňů Celsia. Když se do směsi přidá oxid uhličitý, vznikne jako produkt kapalné palivo, které lze využít k pohonu proudového motoru. Pokus probíhal v reaktoru z nerezové oceli, jež byl v této velikosti schopen vyrobit pouze několik gramů pohonné látky.

Vědci jsou ale přesvědčeni, že při zvětšení celého mechanismu bude tato metoda levnější než jiné způsoby transformace oxidu uhličitého. Zařízení by mohla být nainstalována vedle továren, ze kterých by zachytávala a zpracovávala veškeré emise CO2.

Aby byla výroba skutečně udržitelná, musela by být zařízení na zpracování uhlíku poháněna obnovitelnými technologiemi, jako je sluneční nebo větrná energie. Pokud se tento inovativní proces někdy prosadí do praxe, pak by se oxid uhličitý stal z odpadního produktu užitečným zdrojem pro výrobu paliva.