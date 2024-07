Nový lunární rover za téměř půl miliardy dolarů na Měsíc nakonec nevyrazí. NASA se rozhodla projekt zrušit

Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER) byl vyvinut za účelem hledání vodního ledu na chladném jižním pólu Měsíce. NASA však nyní oznámila, že celý projekt se ruší.

Tato zpráva je o to překvapivější, že rover je již postaven a jmenovanou kosmickou agenturu přišel na cca 450 milionů dolarů, což rozhodně není zanedbatelná investice.

„Rozhodnutí, o kterých jsme dnes diskutovali, jsou extrémně obtížná. Nedělají se nám snadno. Hodně jsme přemýšleli o nejlepším způsobu, jak se posunout dál,“ komentovala to Nicola Fox z NASA během tiskové konference.

Problém spočívá v tom, že stále zbývá provést rozsáhlé testy, které by ukázaly, jak si VIPER dokáže poradit s náročnými podmínkami panujícími během startu rakety a později ve vesmíru. Jejich výsledky by přitom mohly znamenat další výdaje.

Místo Měsíce na smetiště?

Podle posledního provedeného odhadu by celkové náklady na realizaci mise nakonec dosáhly částky 609,6 milionů dolarů, a to ještě jen za předpokladu, že by rover fungoval opravdu bezchybně.

Společnost Astrobotic má navíc potíže se včasným dokončením lunárního landeru zvaného Griffin, který měl VIPER na povrch naší přirozené družice v průběhu příštího roku dopravit.

Momentálně tak bohužel vše nasvědčuje tomu, že rover bude prostě a jednoduše sešrotován, jelikož není pravděpodobné, že by někdo projevil zájem o jeho využití.