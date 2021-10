Nový nápad pro planetární obranu: planetce postavíme do cesty minové pole. Takové hejno výbušných tyčí

Kosmický prostor kolem naší planety je plný větších i menších kusů kosmického „smetí“. Dříve či později dojde k tomu, že nějaký kosmický balvan nebo nedejbože planetka zase přiletí k Zemi a ohrozí její obyvatele. Nemusí to být hned planetka té velikosti, která vymazala neptačí dinosaury a většinu druhohorní přírody, i tak ale mohou být v sázce životy milionů lidí.

V dnešní době již existuje řada návrhů, jak takové hrozbě čelit. Většina z nich ale vyžaduje hodně času na přípravu, který v případě náhlého ohrožení nemusíme mít. Odborníci výzkumné skupiny Experimental Cosmology Group na americké University of California Santa Barbara přicházejí s praktickou a efektivní metodou planetární obrany, která by mohla být použita ve velmi krátkém čase.

Philip Lubin a Alexander Cohen navrhují vytvořit v cestě přilétajícího objektu pozoruhodné „minové pole“. Skládalo by se z hejna průrazných tyčí o průměru 10–10 cm a délce 2–3 metry. Některé z těchto tyčí by byly doopravdy explozivní, tj. vyplněné výbušninou. Když se s tímto minovým polem objekt srazí, vysoká energie samotné srážky, plus exploze výbušnin zajistí, že se planetka rozpadne na kousky.

Celková hmota by v takovém případě sice zůstala prakticky stejná, ale vzniklo by mračno malých objektů, s nímž by si z valné většiny poradila naše atmosféra. Přilétající kusy planetky o velikosti domu a menší by sice asi stále budily děs, ale ve skutečnosti by natropily jen omezené škody. Jak říká Cohen, když uděláte z apokalyptické hrozby sérii malých událostí, tak jste vyřešili problém.

Poslední linie obrany

Podle badatelů sice stále platí, že nejlepší by bylo odklonit takový nebezpečný objekt s dostatečným předstihem, aby prostě minul Zemi, může se ale stát, že na takový zásah nebude dost času, který se v tomto případě měří na roky.

Mnohé planetky jsou tmavé a špatně zřetelné, takže by k takovému „překvapení“ mohlo klidně dojít. Jejich návrh je poslední linií obrany, anglicky tomu říkají „Terminal Planetary Defense“.

Představují si to tak, že nejlepší bude mít připravené zásobu průrazných tyčí na orbitě. Z jejich modelů vyplývá, že když se bude blížit objekt o velikosti 50 metrů, zhruba jako u Tunguzské události, tak bude stačit ho zničit 5 hodin před dopadem.

Pokud by šlo o objekt podobný Apophisu, tj. o velikosti 370 metrů, tak bude bezpečné ho tímto způsobem zničit 10 dní před dopadem. Podle badatelů to bude jako orbitální vakcína proti planetkám.