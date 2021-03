Nový rekord: SpaceX podeváté použila první stupeň rakety Falcon 9

Společnost SpaceX včera úspěšně vypustila raketu Falcon 9 s další várkou satelitů Starlink. Konkrétně se jednalo o 60 kusů.

Deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/AMLK4R9dMn — SpaceX (@SpaceX) March 14, 2021

Díky dobrému počasí (na obloze nebyly žádné mraky) se divákům naskytla úžasná podívaná: kromě stoupající rakety mohli pozorovat také atmosférický jev známý jako vesmírná medúza. Ten se vyskytuje pouze za úsvitu či soumraku.

Nejzajímavější je však skutečnost, že první stupeň s označením B1051 – který později úspěšně přistál na plovoucí plošině „Of Course I Still Love You“ v Atlantském oceánu – by použit již podeváté. Což je nový rekord.

B1051 podle serveru Space.com poprvé vzlétl v březnu 2019 a to v rámci mise Crew Dragon Demo 1. Později mj. pomáhal dopravit do vesmíru tři kanadské družice tvořící tzv. RADARSAT Constellation.

Připomeňme, že SpaceX chce do konce letošního roku mít na oběžné dráze celkem 1440 satelitů Starlink. Aktuálně je jich tam něco přes tisíc, takže to vypadá, že tento cíl nebude těžké naplnit.

Titulní foto: Official SpaceX Photos, CC BY-NC 2.0