Nový šéf NASA prozradil, že věří v existenci mimozemského života

Nedávno jmenovaný administrátor NASA Bill Nelson věří v existenci mimozemského života. Prozradil to během nedělního videorozhovoru s CNN.

Toto interview proběhlo krátce poté, co Pentagon zveřejnil dlouho očekávanou zprávu o UFO, respektive UAP (unexplained aerial phenomena). Ta nicméně neobsahuje jediný důkaz toho, že ve vesmíru nejsme sami.

Její závěr by se dal ve stručnosti shrnout tak, že některá dosavadní pozorování UAP nedokážeme uspokojivě vysvětlit, což není žádná novinka.

Zapomeňte na drony

„Ale pokud jde o vesmír, pamatujte, že vesmír je tak velký. V NASA máme program zvaný hledání mimozemské inteligence. Avšak zatím jsme nepřijali žádnou komunikaci od něčeho, co by bylo inteligentní,“ připustil Nelson.

Navzdory tomu se nedomnívá, že výše zmíněné „nevysvětlitelné“ UAP jsou ve skutečnosti drony či jiná létající zařízení vyrobená lidmi. Jedním z hlavních důvodů je jejich neuvěřitelně vysoká rychlost a rovněž schopnost bleskově měnit směr pohybu.

„Na to, co tito piloti námořnictva viděli, zkrátka neznáme odpověď… Sledovali to, zaměřili na to radar, následovali to a najednou se to rychle přesunulo z jednoho místa na druhé,“ uvedl Nelson.

Titulní foto: NASA HQ PHOTO, CC BY-NC-ND 2.0