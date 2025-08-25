Senzor slibuje včasnou detekci cukrovky. Stačí jeden výdech a výsledek se dozvíte za pár minut

Cukrovka je tichou hrozbou, o které miliony lidí vůbec netuší, dokud se neprojeví vážnějšími komplikacemi. Současná diagnostika založená na odběrech krve nebo analýze potu bývá nepohodlná a nákladná. Přestože dnes existují domácí glukometry a kontinuální senzory, pořád jde o invazivní a do určité míry zatěžující metody. Právě proto vědci hledají cesty, jak celý postup zjednodušit a zpřístupnit. A zdá se, že řešení máme doslova na dosah – stačí k němu jediný výdech.
Vědci z Pensylvánské státní univerzity představili senzor, který dokáže odhalit diabetes a prediabetes během několika minut z jediného výdechu. Jednoduchý test je rychlý, levný a zvládne ho prakticky kdokoli. Zařízení hledá aceton, který v dechu v nepatrném množství máme všichni coby produkt metabolismu tuků, avšak jeho zvýšená koncentrace (nad 1,8 částí na milion) je spolehlivým ukazatelem zvýšeného rizika diabetu. Přístroj má experimentálně prokázanou mez detekce 4 ppb (částic na miliardu), což je 450× nižší hodnota, než je diagnostický práh.
Vědci museli překonat spoustu překážek
Srdcem celého zařízení je laserem indukovaný grafen. Představte si ho zjednodušeně tak, jako byste opékali topinku tak dlouho, až by se proměnil v uhlík. Podobným procesem, jen za pomoci přesně řízeného laseru, vědci přeměňují polyimidovou fólii na extrémně porézní strukturu, která poskytuje obrovskou plochu pro zachytávání molekul.
Nový senzor slibuje včasnou detekci cukrovky
Samotný grafen by ovšem nestačil, protože není dostatečně „vybíravý“. Proto na něj nanesli vrstvu nanočástic oxidu zinečnatého (ZnO). Na rozhraní těchto dvou materiálů vzniká takzvaný p-n heteropřechod (rozhraní dvou různých polovodičových materiálů), což je fyzikální jev, který umožňuje vytvořit vysoce citlivou oblast. Ta reaguje specificky právě na molekuly acetonu a ignoruje ostatní složky vydechovaného vzduchu.
Jedním z největších praktických oříšků byla vlhkost dechu. Molekuly vody mají totiž tendenci ulpívat na povrchu senzoru, což by zkreslovalo měření. Tento problém vědci vyřešili přidáním speciální molekulární síťové membrány, jež funguje jako selektivní filtr, který zablokuje vodní páru, ale molekuly acetonu propustí dál. Výsledkem je čidlo, které funguje spolehlivě při pokojové teplotě a je neuvěřitelně citlivé.
Stačí vydechnout a víte, na čem jste
Výsledný postup je jednoduchý: pacient vydechne do sáčku, do kterého se vloží senzor, jenž během několika minut ukáže výsledek. To je zásadní rozdíl proti dosavadním metodám, které sice uměly aceton v dechu odhalit, ale potřebovaly složité laboratorní přístroje. Díky novému řešení je měření levné, rychlé a proveditelné prakticky kdekoli, třeba v ordinaci praktického lékaře nebo dokonce doma.
Současný prototyp ještě vyžaduje, aby pacient vydechl do sáčku, což eliminuje proudění a zamezuje rušivým vlivům okolního prostředí. Dalším cílem je miniaturizace a úprava senzoru tak, aby jej bylo možné umístit přímo pod nos, integrovat do roušky či do podoby malého nositelného zařízení.
Pokud další výzkum ukáže, že změny v koncentracích acetonu v dechu korelují nejen s diabetem, ale také s dietou či fyzickou aktivitou, dostaneme do rukou zcela nový nástroj. Mohli bychom sledovat, jak tělo reaguje na různé typy jídelníčků, jak rychle spaluje tuky nebo jak reaguje na pohyb. Obyčejný výdech by se tak mohl stát doslova oknem do metabolismu.