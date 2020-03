Nový simulační systém naučí autonomní vozidla řídit ještě předtím, než vyjedou na silnici

Experti z Massachusettského technologického institutu (MIT) vytvořili nový simulační systém pro trénování samořídících vozidel. Jeho cílem je pomoci autonomním systémům naučit se orientovat v řadě různých kritických scénářů ještě před tím, než se jimi řízená vozidla začnou pohybovat po skutečných ulicích.

Na základě podkladů se mají samořídící auta naučit bezpečně reagovat na rozličné situace. V sadě budou obsažena data z různých nebezpečných stavů, které se odehrály v reálném životě. Simulátory je budou vykreslovat do virtuálních světů a používat je ke školení umělé inteligence.

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti

V současnosti se k výcviku autonomních vozidel používají systémy, spoléhající do značné míry na datové sady získané od zkušebních řidičů. Situace v reálném světě však mohou být mnohem nebezpečnější a je nutné na ně správně reagovat. Například při riziku dopravní nehody může být někdy nejlepším řešením vyjet ze silnice nebo náhle změnit jízdní pruh.

Dosud existovalo několik počítačových programů, které se pokoušely nasimulovat tyto typy situací na virtuálních silnicích. Bohužel naučené reakce se často v realitě ukázaly jako chybné. Právě proto vědci připravili fotorealistický simulátor, označovaný jako Virtual Image Synthesis and Transformation for Autonomy (VISTA; „Virtuální syntéza a transformace obrazu pro autonomii“).

Řídící systém v něm má reagovat na situace, ve kterých se ocitá blízko kolize či nehody, přičemž cílem snahy je bezpečná reakce a následné pokračování v cestě. Massachusettský technologický institut na testech spolupracoval s Výzkumným ústavem japonské automobilky Toyota.

První testy dopadly dobře

Po absolvování 10 000 simulovaných kilometrů vyzkoušeli odborníci autonomní vozidlo v reálném světě. Je to vůbec poprvé, kdy byly systémy vyškoleny právě tímto způsobem, aniž by auto bylo trénováno v běžném provozu. Vůz se prý bezpečně pohyboval v prostředí, které nikdy předtím „neviděl“.

Vědci dále pokračují ve své práci – do svého systému nyní implementují další faktory, mezi něž patří deštivé nebo slunečné počasí, noc a den a další změny podmínek. Kromě toho hodlají simulovat složitější interakce s jinými vozidly na silnici.

Dokument, popisující tento simulační systém, byl publikován v odborném časopise IEEE Robotics and Automation Letters a bude prezentován na konferenci International Conference on Robotics and Automation, jež by se měla odehrát od 31. května do 4. června v Paříži.