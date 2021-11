Nový stealth bombardér B-21 Raider by měl operovat i jako mateřský letoun dronů

Americké letectvo a společnost Northrop Grumman vyvíjejí těžký dálkový stealth bombardér B-21 Raider. Do služby by měl nastoupit, alespoň podle současných odhadů, v letech 2026–2027. V řadách US Air Force by měl prozatím doplňovat a časem snad i nahrazovat dnešní hvězdné bombardéry Rockwell B-1 Lancer, Northrop Grumman B-2 Spirit a Boeing B-52 Stratofortress.

Ve skutečnosti ale Raider bojuje už teď o přežití. Americké letectvo se potýká s nedostatkem financí a řadě ambiciózních programů hrozí utažení kohoutků nebo dokonce zrušení. Možná to zní poněkud zvláštně, ale bombardér Raider by teď, ještě než bude zařazen do letectva, mohly zachránit drony.

Jde o to, že víceúčelové vojenské letouny jsou nejen užitečné v boji, ale také jsou finančně výhodnější v době míru. Podle nových představ by Raider měl být nejen klasickým strategickým bombardérem s konvenčními nebo jadernými zbraněmi, ale také mateřským a řídícím letounem pro drony, které by vedl do rozmanitých misí. Tento krok by měl do budoucna zajistit financování programu Raider i pozici v plánování letectva.

Jak by to mělo fungovat?

Podle vyjádření Franka Kendalla z vedení US Air Force Raider zřejmě nebude drony vypouštět za letu. Měl by vést skupinu dronů, které vzlétnou z pozemních základen a připojí se k Raiderovi. Po misi drony opět samy přistanou.

Pro stealth letoun by bylo technicky komplikované nést drony na palubě, kde by zabíraly cenný prostor, či pod křídly, kde by zhoršovaly stealth charakteristiky. Pokud Raider ponese vlastní výzbroj, tak to dále zvýší palebnou sílu takové skupiny, tedy bombardéru v roli vůdce hejna dronů.

Skupina tohoto typu by přitom mohla zahltit protileteckou obranu protivníka a drtivě zaútočit na větší počet cílů současně, navíc rozmístěných na poměrně velkém území.

Americké letectvo hodlá nakoupit minimálně 100 Raiderů. Zároveň se šušká, že by jich rádi měli tak 220. Když budou nové bombardéry víceúčelové, tak to zlepšuje šance letectva, že si jich budou moci pořídit víc. Kromě vedení hejn dronů by také mohly klást sofistikované námořní miny, jako je Quickstrike ER, což by se mohlo hodit v případném horkém konfliktu ve východní Asii.