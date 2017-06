Nový systém skenování z dronu dokáže pomocí Wi-Fi vidět skrz zeď

Vědci z Kalifornské univerzity v Santa Barbaře se pochlubili novým systémem skenování místností skrze zeď, přičemž se používá pouze signálů Wi-Fi a dvou dronů. Výsledkem je trojrozměrný model místnosti i s objekty uvnitř, vše v poměrně vysokém rozlišení.

Snímání objektů za zdmi z různého materiálu pouze pomocí signálu Wi-Fi není žádnou novinkou. Na výzkumu profesorky Yasamin Mostofi z roku 2010, který udělal první experimenty z oblasti snímání skrze objekty pomocí různých běžných signálů, je postaven i nový, mnohem pokročilejší systém.

Tandem dronů a Wi-Fi

K analýze testovací místnosti obehnané pevnými zdmi z cihel stačí pouze dva drony a měření síly signálu Wi-Fi. Nic víc. Není nutné znát další parametry místnosti ani dodatečná data z nějakého předchozího měření.

Systém funguje tak, že jeden z dronů vysílá Wi-Fi signál a druhý pak tento signál měří. Dle jeho síly pak určuje strukturu uvnitř místnosti. Díky tomu, že mají drony volnost pohybu a přesně senzory, lze s oběma drony postupně proskenovat všechny zdi a získat velmi přesný trojrozměrný model toho, co je vše za zdí, respektive v celé místnosti.

Vědci navíc využívali běžně dostupné komponenty – vysílací dron měl na sobě klasický Wi-Fi router a přijímací zase Raspberry Pi s Wi-Fi kartou pro snímání síly Wi-Fi. Oba drony měly na těle pevně připevněné tablety Google Tango, které dokáží přesně určit polohu v prostoru.

Aby vše fungovalo rychle a efektivně, vypočítali vědci i ideální dráhu pro skenování, která je dostatečná na to, aby mohl být 3D model místnosti a všech objektů vytvořen. Rychlost je důležitá jak z důvodu omezené kapacity baterie dronů, ale také kvůli cílovému nasazení v oblasti záchranných operací a podobně.

Levné a chytré řešení

Kombinace klasických dronů a běžného Wi-Fi znamená, že tento systém snímání neznámých uzavřených míst může být dostupný takřka pro každého. Složitá část, kterou se podařilo už v této fázi vyřešit, souvisí s efektivitou a rychlostí snímání i pomocí běžných senzorů.

Záchranáři po celém světě by se tak mohli v budoucnu dočkat levného řešení, které jim pomůže zjistit, co se nachází uvnitř neznámých budov a díky tomu zaměřit záchrannou operaci skutečně tam, kde to bude potřeba.

Systém lze ale pochopitelně využít i třeba v oblasti archeologie, kde se řeší stejný problém.