Nový test na lymskou boreliózu dává výsledky do 20 minut. Léčba bude díky tomu zahájena dříve

Lymskou boreliózu způsobují bakterie rodu Borrelia, které se na člověka přenášejí kousnutím klíštěte. Mezi počáteční příznaky může patřit horečka, bolest hlavy nebo ztráta energie. Pokud není včas léčena antibiotiky, může přerůst v dlouhodobě přetrvávající únavu a zánětlivé onemocnění postihující klouby, nervy, mozek a srdce.

Lékaři mohou onemocnění diagnostikovat, pokud si všimnou charakteristické prstencové červené skvrny s blednoucím středem v místě vpichu (erythema migrans). Problémem ale je, že se přibližně u 30 až 50 % lidí s boreliózou tento příznak vůbec neprojeví.

Stávající testování je pomalé

Při podezření na boreliózu bez tohoto symptomu se provádí odběr krve a její následná analýza v laboratoři. Ta v současné době probíhá ve dvou krocích. Nejprve se vyhodnotí přítomnost protilátek proti borelióze, což ukazuje na případnou infekci, ale tento test může být falešně pozitivní.

Pokud je výsledek pozitivní nebo hraniční, je vzorek odeslán do specializované laboratoře, která potvrdí přítomnost protilátek. To samozřejmě prodlužuje dobu, po kterou pacient zůstává bez léčby. Podle Dina Di Carla z Kalifornské univerzity v Los Angeles trvá jeden až dva týdny, než přijde výsledek a může být zahájena léčba.

Di Carlo a jeho kolegové proto vyvinuli test, který se provádí v jednom kroku. Obsahuje syntetické řetězce molekul zvaných peptidy, které napodobují antigeny – látky vyvolávající imunitní reakci – na bakteriích Borrelia. Veškeré protilátky proti borelióze ve vzorku séra se navážou na tyto peptidy, což značí pozitivní výsledek.

Rychlá diagnostika lymské boreliózy

Postup testování pro rychlou diagnostiku lymské boreliózy zahrnuje jen čtyři kroky:

Odběr vzorku: Získání vzorku krve od pacienta. Aplikace vzorku: Nanesení vzorku na papírovou platformu testu. Reakce s peptidy: Vzorek reaguje se syntetickými peptidy specifickými pro protilátky proti lymské borelióze. Čtení výsledků: Použití čtečky chytrého telefonu k vyhodnocení výsledků, které jsou dostupné do 20 minut.

Nový test na lymskou boreliózu dává výsledky do 20 minut

Testovací technologie vyvinutá na UCLA využívá umělou inteligenci a formát podobný domácím testům na covid-19. Výsledky jsou interpretovány do dvaceti minut pomocí přenosné čtečky. Rychlost, přenosnost a relativně nízká cena této metody naznačuje potenciál pro včasnou detekci a zahájení léčby lymské boreliózy.

Pozitivní výsledky

Vědci otestovali tuto metodu na 30 vzorcích séra z částí USA, kde je borelióza běžná. Patnáct vzorků pocházelo od osob s potvrzenou infekcí, druhá polovina patřila kontrolní skupině. Po trojím otestování každého vzorku se ukázalo, že test zachytil infekci lymskou boreliózou v 95,5 % případů.

K dalším dobrým zprávám patří skutečnost, že získání výsledků trvalo přibližně 20 minut, a ani v jednom případě nedošlo k žádnému falešně pozitivnímu výsledku, tedy k situaci, kdy by byl zdravý pacient označen za nemocného.

Podle člena vědeckého týmu Aydogana Ozcana, který rovněž působí na Kalifornské univerzitě v Los Angeles, však zatím nebyl tento test vyzkoušen v klinické studii. To znamená, že jeho nasazení do praktického využití může být vzdáleno ještě několik let.

Výsledky vědeckého bádání byly zveřejněny 20. srpna v prestižním odborném časopise Nature Communications. Toto periodikum publikuje výsledky výzkumů z různých oblastí přírodních věd. Přísný recenzní proces je zárukou vědecké integrity a kvality publikovaných prací.

Zdroje: nature.com, newsroom.ucla.edu, newscientist.com.