Nový test rakety Precision Strike Missile se přiblížil limitu opuštěné smlouvy INF

Společnost Lockheed Martin nedávno ohlásila nejnovější test vyvíjené rakety krátkého doletu Precision Strike Missile (PrSM).

Ve zprávě sice neuvedli přesný dolet rakety při tomto testu, podle všeho ale dosáhl, ne-li překročil hranici 500 kilometrů, která byla vytyčena pro balistické rakety a střely s plochou dráhou letu v americko-ruské smlouvě INF, čili Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty.

Testy střely PrSM, původně plánovaný na srpen, proběhl 13. října 2021 na kalifornské letecké základně Vandenberg Air Force Base. K odpálení střely byl použit mobilní odpalovací systém M142 High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS). Raketa po úspěšném letu skončila ve vlnách Pacifiku.

Přinejmenším 499 kilometrů

Podle informací od Lockheed Martin šlo o doposud nejdelší test této střely. Při předchozím testu, který proběhl letos v květnu, přitom raketa PrSM urazila asi 400 kilometrů. Před nejnovějším testem se objevovaly odhady, že by raketa měla uletět přinejmenším 499 kilometrů.

Tento údaj je významný, protože představuje spodní hranici doletu, vyhlášenou ve smlouvě INF, která zakazovala USA a Rusku rozmísťovat rakety o doletu mezi 500 a 5500 kilometry.

Tato smlouva prakticky přestala platit v roce 2019, když od ní poněkud diplomaticky neobratně odstoupily USA. Viníkem konce této smlouvy je ale podle expertů především Rusko, které již předtím vyvíjelo a rozmístilo střely s plochou dráhou letu, které smlouvu INF porušovaly.

Rakety PrSM by měly v dohledné době nahradit balistické střely krátkého doletu MGM-140 Army Tactical Missile System (ATACMS). Mají výhodu v pokročilém pohonu, díky čemuž létají rychleji a dál. Původně byl jejich dolet plánován na zmíněných 500 kilometrů, ale po opuštění smlouvy INF by se mohl ještě podstatně prodloužit.

Rakety PrSM by rovněž měly být užší, takže by se do jedné odpalovací komory systémů M142 HIMARS nebo také M270 Multiple Launch Rocket System (MLRS), měly vejít dvě střely, což zdvojnásobí palebnou sílu těchto systémů.

Vývoj střel PrSM neustále pokračuje. V budoucnu by měly být použitelné i proti pohyblivým cílům, v neposlední řadě proti lodím. To by mohlo sehrát významnou roli v případném konfliktu v Pacifiku, pokud by k němu došlo.