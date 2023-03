Nový úkol pro umělou inteligenci. NASA ji nasadí při hledání života na Marsu

Skupina odborníků spolupracující s NASA se snaží zapojit do pátrání po životě ve vesmíru umělou inteligenci (AI). Ta by podle jejich názoru mohla hledat biosignatury – pro začátek na Marsu, později i jinde.

„Při hledání biosignatur na Marsu existuje množství dat z orbiterů a roverů charakterizujících globální a regionální obyvatelnost, ale v měřítku a rozlišení mikrobiálních stanovišť a biosignatur je k dispozici mnohem méně informací,“ uvádí tým ve své studii.

Vědci svou AI vytrénovali v poušti Atacama v Chile, kde panují podobně drsné podmínky jako na rudé planetě. Jejich cílem bylo, aby finální program dokázal rozpoznat, na kterých konkrétních místech na mapě se s největší pravděpodobností může vyskytovat život.

Překvapivě dobré výsledky

Za tímto účelem vytvořili obsáhlou datovou sadu, která zahrnuje například „HiRISE data k pozemním průzkumům, spektroskopii a mapování biosignatur.“

A fungovalo to překvapivě dobře! AI byla schopna úspěšně lokalizovat biosignatury podporující přítomnost života s přesností 56,9 - 87,5 %. Pro srovnání: lidé měli úspěšnost nižší než 10 %.

Pokud tedy NASA jednoho dne bude schopna integrovat tento typ programu do svých meziplanetárních roverů, mohlo by to značně zvýšit naše šance na objevení nějakých mimozemských organismů.