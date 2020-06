V naší Galaxii mohou existovat desítky mimozemských civilizací, které jsou natolik vyspělé, aby s námi teoreticky dokázaly komunikovat. Plyne to z nové studie publikované v The Astrophysical Journal.

„Za předpokladu, že vývoj inteligentního života by i na jiných planetách trval přibližně stejnou dobu jako na Zemi – tedy zhruba 5 miliard let – by v naší galaxii mělo být alespoň několik desítek aktivních civilizací,“ uvedl profesor astrofyziky z University of Nottingham Christopher Conselice.