Nový výzkum: Všechny korálové útesy světa mohou být do roku 2100 mrtvé

Oteplování vody a okyselování oceánů může během nadcházejících 80 let zlikvidovat všechny korálové útesy. Plyne to ze studie provedené odborníky z University of Hawaii Manoa.

Biogeografka výše jmenované univerzity Renee Setter se dlouhodobě věnuje výzkumu lokalit, na nichž by korály mohly přežít. A její zjištění nejsou vůbec optimistická – ukazují totiž, že do roku 2100 ze světa v podstatě všechna taková místa zmizí.

„Je pravděpodobné, že za pouhých 20 let bude mrtvých až 90 % korálových útesů,“ konstatovala badatelka.

Potěšující není ani informace, že úsilí jednotlivců na záchranu těchto fascinujících podmořských ekosystému rozhodně stačit nebude. „Pokoušet se čistit pláže je skvělé a pokoušet se bojovat proti znečištění je fantastické. Musíme v těchto snahách pokračovat,“ uvedla Setter ve svém prohlášení.

„Pokud ale chceme chránit korály a vyhýbat se kombinovaným stresorům... pak tou věcí, kterou musíme na konci dne skutečně obhajovat, je boj proti změně klimatu,“ dodala.