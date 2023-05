Novým hitem vesmírné turistiky mají být stratosférické balóny. Lety odstartují už příští rok

Vesmírná turistika se v posledních letech stává realitou, s přibývajícími úspěšnými misemi ale také přibývá kritika, že tato miliardářská kratochvíle nepřináší nic pozitivního – hlavně z ekologického hlediska. Vypuštěných emisí z každého letu je prostě příliš. Přicházejí tak zelenější nápady, jak zájemcům zážitek z vesmíru zprostředkovat a jedním z nich jsou stratosférické balóny.

Rozhodl se na ně vsadit například francouzský startup Zephalto, který sice neslibuje let do opravdového vesmíru, nýbrž pouze na jeho okraj, do stratosféry do výšky 25 kilometrů, ale i tak koncept vyvolal mnoho pozornosti, protože se odlišuje od všech aktuálně dostupných možností.

Zephalto založil v roce 2016 francouzský pilot a letecký inženýr Farret d'Astiès. Myšlenka vesmírné turistiky se mu líbila, zároveň měl ale problém s ekologickými dopady letů raketami, přišel proto s ideou, že turisty bude nad Zemi vozit ve speciálně upraveném stratosférickém balónu.

Spojil se s francouzskou vesmírnou agenturou (CNES) a společností Airbus a společně vytvořili Célesté – přetlakovou kapsli, do které mohou turisté nasednout a kterou na okraj vesmíru vynese právě stratosférický balón naplněný héliem nebo vodíkem. Po technické stránce už má být vše více méně hotové a lety mají odstartovat již příští rok.

Kapsle má kapacitu šest turistů plus dva piloti. Balóny budou létat z Francie, z prostor pronajatých od francouzské vesmírné agentury. Celkem bude let trvat šest hodin – hodina a půl je vyčleněna na vstoupání, tři hodiny na pobyt ve stratosféře a další hodina a půl na sestup. Během cesty turisté dostanou luxusní večeři s francouzskými víny.

Ve výšce 25 kilometrů totiž ještě nenastává stav beztíže, o opravdový vesmírný zážitek tak nejde. Ale podle Zephalto to stačí na to, aby lidé byli svědky zakřivení Země a vesmírné tmy. Pro porovnání, komerční letadla obvykle létají zhruba v 12-13 kilometrech nad povrchem.

Farret d'Astiès na celém konceptu vyzdvihuje hlavně zmíněnou menší produkci emisí oproti raketám, jeden let má vyprodukovat pouhých 26,6 kilogramů CO2, což je podle něj stejně, kolik vzejde z produkce jednoho páru kalhot. Možnou nevýhodu, kterou přiznává, je závislost na počasí, ale počasí ovlivňuje veškeré letecké cesty.

Letenka pro jednu osobu do Célesté vyjde na 120 tisíc euro (2,8 milionů korun), předprodej byl již zahájen. To je o něco více než od dalšího startupu, floridského Perspective, který také už na příští rok slibuje cesty stratosférickými balóny s přetlakovými kapslemi. Ten chce létat ještě o něco výše, ale zase turistům nenabídne luxusní večeři.