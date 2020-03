Nudíte se v karanténě? Pozorujte želvušky

Kanadská umělkyně Julie Laurin nedávno zahájila živý přenos ze života tzv. „vodních medvědů“ – želvušek. Ty jsou považovány za nejodolnější organismy na naší planetě.

Tato iniciativa je součástí projektu „A Tiny World“ zaměřeného na výzkum mikroskopického života. „Sdílím to s vámi v naději, že vás to možná inspiruje k pořízení vlastního mikroskopu nebo jen k většímu zájmu o malé předměty a tvory všude kolem nás,“ uvádí Laurin na svých webových stránkách.

Good morning! Here's a little Tardigrade that I collected in a sample of balcony water yesterday. :)@tardigradopedia pic.twitter.com/hwcC0cOMxv